No despega. El Toulouse de Gabriel Suazo está estancado en la mitad de la tabla de la Ligue 1. Este sábado, el elenco del chileno cayó en su visita al Mónaco, actual sublíder del torneo.

El chileno fue titular todo el partido y tuvo una actuación destacable, teniendo, incluso, un remate de volea en la segunda mitad. Sin embargo, no pudo evitar el triunfo monegasco.

Con goles de Wilfried Singo (50′) y el suizo Breel Embolo (82′), el elenco del Principado consiguió sumar de a tres y seguir al acecho del habitual líder del torneo galo, el Paris Saint-Germain.

“¿Yellow card?”: la grotesca falta sobre Gabriel Suazo

Fue resaltado por los comentaristas argentinos de la transmisión oficial de ESPN. Gabriel Suazo fue de lo mejor del equipo del sur de Francia, pese a la derrota.

Pero, no solamente fue resaltado por su buen juego, sino también por su resistencia. Suazidane recibió una fea falta de Breel Embolo, a los 69′, y pese a la violencia del acto, se paró como si nada.

“No me deja de sorprender lo fácil que se recupera Suazo. Realmente, resistente“, dijo el comentarista, mientras veía cómo el ex Colo Colo se levantaba.

La horrible falta contra Gabriel Suazo

“¿Yellow card?”, alegó el chileno.

Pese a la fea falta y a los reclamos de Suazidane (“¿Yellow card?”, dijo revoloteando los brazos), Embolo sólo se ganó la amarilla (69′). Además, con la salida de Vincent Sierro, Gabriel Suazo volvió a ponerse la jineta de capitán por el resto del juego.

Suazidane se puso la jineta de capitán a los 70′.

¿Cuándo fue la primera vez que Gabriel Suazo portó la jineta de capitán?

Esta no fue la primera vez que el chileno porta la jineta. El 8 de enero de 2024, el seleccionado nacional fue por primera vez capitán, en el duelo del Toulouse ante el Chambéry por la Copa de Francia.