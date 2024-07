Video: Guillermo Maripán marca un golazo a lo Iván Zamorano en triunfo del AS Mónaco

Guillermo Maripán fue uno de los jugadores de Chile que no pudo ser un verdadero aporte en la Copa América. El Memo llegó lesionado y apenas pudo sumar minutos ante Canadá, por lo que tenía una espina clavada.

Luego de sus vacaciones y de sumarse al plantel, este miércoles el chileno fue figura en el AS Mónaco. Con un golazo digno de Iván Zamorano, anotó el tanto con el que su equipo se puso en ventaja ante el Feyenoord en un amistoso.

La conquista le permite al zaguero ir recuperando confianza luego de una última temporada que no fue la mejor. Sin los minutos esperados pero ya con esa página superada, va con todo a demostrar por qué ha estado en la mira de clubes importantes en Europa.

Guillermo Maripán se enciende para la próxima temporada con un golazo

Guillermo Maripán volvió y con todo al AS Mónaco. El Memo no quiere desaprovechar la pretemporada y este miércoles demostró que está para ser titular no sólo por su rol en la defensa, sino que también en ataque.

Guillermo Maripán marcó un gol en el triunfo de AS Mónaco esta tarde. Foto: Comunicaciones AS Mónaco.

Esta tarde el cuadro francés enfrentó al Feyenoord en un amistoso de preparación. Ahí George Ilenikhena se encargó de abrir el marcador en los 25′ minutos para la visita, pero Luka Ivanusec igualó las cosas en los 39′ para los locales.

Sería en el complemento cuando llegaría el turno para el chileno. Cuando el reloj marcaba los 51′ de juego, un tiro de esquina terminó encontrándolo en el corazón del área.

Ahí, con un salto digno de los que realizara Iván Zamorano en sus mejores años, Guillermo Maripán ganó por los aires y encajó un frentazo letal que se fue al ángulo de la portería. Con el 1 a 2 el AS Mónaco se puso adelante en el marcador y así controló las acciones hasta que Mohamed Salisu Abdul Karim en los 67′ sellara la victoria.

El gol le permite al zaguero nacional recuperar confianza luego de una última temporada que no fue la mejor. De hecho, los problemas físicos lo dejaron con un pobre protagonismo en la Copa América, por lo que ahora apunta a las Eliminatorias Sudamericanas para demostrar su verdadero nivel.

Guillermo Maripán se luce en la pretemporada del AS Mónaco y deja en claro que va por todo. El chileno es una de las cartas de Ricardo Gareca para el camino rumbo al Mundial de 2026 y espera que su cuerpo no le juegue las malas pasadas que tuvo en los últimos meses.

¿Cuáles fueron los números de Guillermo Maripán la última temporada?

En la última temporada junto al AS Mónaco, Guillermo Maripán logró disputar un total de 25 partidos oficiales. En ellos marcó un gol, no registró asistencias y alcanzó los 1.948 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega el AS Mónaco?

El AS Mónaco seguirá adelante con su pretemporada, donde tendrá un nuevo desafío. Este viernes 2 de agosto desde las 15:00 horas el elenco francés enfrentará al Club NXT de Bélgica.

