El escándalo de abuso sexual que involucra a varios jugadores del plantel de Vélez Sarsfield, elenco dirigido por Gustavo Quinteros, está chocando en las versiones entregadas por los acusados y la mujer denunciante.

José Florentín, Braian Cufre, Abiel Osorio y Sebastián Sosa dieron su declaración ante la justicia argentina, afirmando que todo se trató de una relación sexual consensuada que involucró solamente a Florentín.

En su declaración, el mediocampista paraguayo afirmó que “mientras estábamos tomando, ella se levantó para ir al baño. Fue a ducharse y salió con un corpiño”. Además, el jugador afirmó que la mujer le pidió que le hiciera masajes.

“Nos empezamos a besar. Nos acostamos. Me dice que me ponga el preservativo, yo no tenía. Entonces me pidió que le pase la mochila, sacó una cajita, me lo puse y ahí empezamos a tener relaciones. No fue tan largo porque yo acabé muy rápido, tengo ese problema. En voz baja le pedí perdón y ella burlándose se rio un poco”, agregó Florentín.

En ese sentido Braian Cufré detalló que “estaba con una mochila y saca un Fernet con Coca Cola. Se la veía súper distendida, charlaba mucho, se reía, todo súper bien. Seguimos charlando hasta que dice que se quiere ir a bañar. Estaba en corpiño. En un momento, Florentín empieza a hacerle masajes a ella. Nosotros con Osorio jugando al Free Fire en el celular”.

“En un momento veo que ella le pasa a Florentín una mochila y saca algo. Empiezan a tener relaciones y se la escuchaba gemir. Nunca se escuchó un ‘no’, un ‘pará’, nada. Tengo dos hijas chiquititas y si hubiera escuchado algo, hubiera intervenido. La chica pregunta: ‘¿Alguno tiene para dejarme efectivo que no tengo para el Uber?’. Ahí saco y le doy $7.000 u $8.000”, añadió.

En si corta declaración Abiel Osorio afirmó que “cuando sale estaba en corpiño. José (por Florentín) le empieza a hacer masajes y arrancaron a los besos”.

Para finalizar Sebastián Sosa declaró que “yo estaba en otra onda. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños. Cuando sale de bañarse estaba en corpiño. En ningún momento la vi incómoda”.

“Al rato me dormí. Seguí durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa. Me quedé despierto y empecé una conversación con ella (por Whatsapp). Me decía que le pregunte al paraguayo si había usado preservativo”, concluyó.

Cabe recordar que tanto Cufré como Florentín tiene la expectativa de pena más alta, ya que arriesgan entre ocho a 20 años de cárcel. Además Sosa es investigado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas en calidad de partícipe secundario, mientras que Osorio de abuso sexual simple.

¿Cuándo vuelve a jugar el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros?

El próximo partido de Vélez será ante Talleres por la fecha 12 de la Copa de la Liga 2024 este sábado 30 de marzo desde las 21:00 (hora de Chile).

