Un nuevo caso de manada. Esta vez el fútbol argentino es el que ha quedado conmovido por lo acontecido con cuatro jugadores de Vélez Sarsfield, los que fueron denunciados por una joven de 24 años de abuso.

Todos los días la televisión argentina da nuevas informaciones sobre el tema que relaciona a Sebastián Sosa, Brian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio, jugadores del plantel que es dirigido por Gustavo Quinteros.

En esta ocasión, Telenoche dio el golpe noticioso, al dar a conocer los chats entre el portero del Fortín, Sebastián Sosa, y la joven denunciante. En ellos se puede ver cómo se concretó el encuentro con ella en un hotel de Tucumán, donde se hospedaba el plantel.

Entre los diálogos resaltan las palabras de la mujer, quien asegura que lo que vivió fue “muy fuerte”, ante lo que el portero de Vélez le responde: “pásate un buen momento y listo”.

Los chats

“Soy Seba. ¿Entonces te venís al hotel y tomamos algo acá?”, comienza la conversación entre el portero y la víctima, chat que se habría dado vía Instagram. “Mándate derecho a la 407. Avísame cuando llegues, que te aviso que todo esté despejado”, prosigue el uruguayo.

La continuación de la conversación se dio una vez concretado el abuso por parte de los cuatro jugadores. “Pásate un buen momento y listo. No te amargues”, le dijo el portero a la mujer, ante los reproches de ésta.

“Lo que hicieron ayer fue muy fuerte. Eso no se le hace a ninguna mujer. No me lo merecía”, responde la denunciante, quien escapó tras ser abusada por los jugadores de Vélez.

Los hechos

Vélez Sarsfield activó los protocolos de actuación por violencia de género y se puso a disposición de la Justicia de Tucumán y de la denunciante. Se informó que los jugadores fueron separados del plantel.

Y los relatos bien dan la razón de esto. La abogada de la denunciante, Patricia Neme, en diálogo con Radio 10, dio a conocer los momentos de horror que vivió la joven aquella noche en el hotel.

“Fue un acto sin consentimiento, se atacó la libertad y la voluntad de la víctima, es un hecho horroroso (…) La denunciante está traumatizada, se encuentra mal. Le estamos dando contención para que siga fuerte”, comenzó diciendo.

“Ella comenzó a sentirse mal, se acostó y en instantes que ella tiene de lucidez, por momentos, recuerda sacarlos a los jugadores y decirles por qué le hacían eso”, continuó relatando.

“La dejaron sola en un momento en la habitación dos de los jugadores, después vino el ataque de un tercero. Creo que los primeros abusadores fueron al casino después, según el relato de la víctima. Y ella en un momento de lucidez, toda lastimada, logró llamar a un Uber y se fue a su casa un poco antes de las 6 de la mañana en una situación dramática, porque estaba ensangrentada entera, tuvo que ponerse otra ropa”, cerró, en un relato de terror.