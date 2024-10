El equipo más chileno del fútbol europeo es Udinese, porque cuenta en sus filas con los delanteros Damián Pizarro y Alexis Sánchez, quienes celebran el buen momento de su club.

Los delanteros nacionales no han podido mostrar su nivel en el cuadro de Friuli, porque el ex goleador de Colo Colo aún no se adapta el fútbol europeo, mientras que el Niño Maravilla se desgarró.

Udinese anda muy bien en el arranque de la Serie A italiana y este sábado logró un triunfo importante que le permite soñar, porque venció como local por 1-0 a Lecce.

Triunfo clave de Udinese en el Calcio

Sin la presencia de Damián Pizarro y Alexis Sánchez, quienes no fueron convocados, Udinese celebró en el Calcio y levantó la cabeza tras dos derrotas en línea.

Los hinchas de Udinese celebraron con todo. Foto: Udinese

El equipo de los criollos se impuso con lo justo, gracias a la anotación del defensor Jordan Zemura a los 75 minutos, lo que le alcanzó para ganar.

Con la victoria Udinese sumó 13 puntos y quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones, solamente con tres unidades menos que el puntero Napoli.

La tabla de posiciones de la Serie A italiana