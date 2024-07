Ben Brereton Díaz quedó con la bala pasada luego de casi no ver acción en la Copa América y ahora buscará demostrarle a Ricardo Gareca que puede ser un aporte. El delantero terminó su préstamo en el Sheffield United y debe regresar al Villarreal para definir qué pasará con su futuro.

En el Submarino Amarillo las cosas siguen igual que cuando se fue, lo que ya le adelanta que no tendrá mucho espacio. Esta situación tiene muy atento a la Premier League, donde ha sumado interesados en las últimas semanas..

Con el mercado de pases abiertos y luego de sus buenos meses en el Sheffield United, el atacante chileno-inglés escucha ofertas. Desde Inglaterra, uno de los que dirá presente en el torneo la próxima temporada lo tiene en la mira y está al acecho de la decisión que tome el Villarreal.

Un recién ascendido va a la carga por Ben Brereton Díaz

Ben Brereton Díaz regresó a Inglaterra a comienzos de año para jugar por el Sheffield United. Ahí el delantero demostró que sus malos meses en Villarreal fueron un tema de adaptación y ahora, a días del inicio de la pretemporada, espera para conocer su próximo destino.

Tras su gran paso por el Sheffield United, Ben Brereton está en carpeta de varios clubes de la Premier League. Foto: IMAGO.

Sin mucho espacio en el Submarino Amarillo, no varios los que lo tienen en la mira. Uno de ellos es nada menos que el Ipswich, club que ascendió a la Premier League y lo tiene en sus planes para reforzarse.

El club aseguró a Omari Hutchinson y ahora le buscan un socio, siendo el chileno el elegido hasta ahora. Así lo reveló el periodista Darren Witcoop en sus redes sociales, señalando que está en los planes y suena cada vez con más fuerza en la interna.

Pero la cosa no será nada de fácil, ya que Ben Brereton Díaz aún debe decidir si dará la pelea o no. Eso sin considerar que hay otros clubes como el Southampton interesado en sus servicios, por lo que opciones interesantes para seguir con su carrera no le faltarán.

Por su parte, el Ipswich está a días de iniciar su pretemporada para la gran campaña que se le viene. El próximo 27 de julio tendrán su primer examen ante el Dusseldorf en un amistoso donde esperan contar con el artillero de la Roja.

Ben Brereton Díaz tendrá que demostrar que puede seguir siendo un aporte para la selección chilena. Si Villarreal no lo quiere, tendrá que buscar un nuevo destino y la Premier League lo tiene más que en la mira.

¿Cuáles fueron los números de Ben Brereton en la última temporada?

Vistiendo las camisetas de Villarreal y Sheffield United, Ben Brereton Díaz logró disputar 36 partidos oficiales en total en la última temporada. En ellos marcó seis goles, aportó con una asistencia y llegó a los 1.760 minutos dentro de la cancha.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ben Brereton con el Villarreal?

En su arribo al Villarreal el año pasado, Ben Brereton Díaz firmó un largo vínculo con el club. El atacante tiene contrato hasta junio del año 2027, pero que analizará si es que vuelve a salir a préstamo.

