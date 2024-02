Claudio Bravo comienza a definir su futuro y su continuidad en el Real Betis se ve cada vez más lejana. El arquero termina contrato en junio y, ante los pocos minutos que ha tenido por culpa de las lesiones, parece estar viviendo sus últimos meses en los verdiblancos.

La situación ha puesto en la mesa el debate sobre lo que pasará con su futuro. Con 40 años, para muchos está más cerca del retiro, pero lo cierto es que el jugador no se ha cerrado a seguir jugando por lo menos un año más.

Es en ese contexto que Aníbal Mosa sorprendió al abrirle la puerta de Colo Colo. En conversación con DSports el dirigente albo aseguró que “Trajimos en su momento al Mago Valdivia, al Chupete Suazo, a Matías Fernández, traemos ahora a Arturo Vidal. ¿Por qué no pensar también en Claudio Bravo en algún momento?”.

Si bien hoy Brayan Cortés es el dueño del arco, el expresidente de Blanco y Negro recalcó que el portero puede volver cuando quiera. “Si se da lo de Claudio más adelante van a estar las puertas abiertas para él”, añadió.

Y son estos dichos los que tiene alerta al Betis. El Desmarque hizo eco de los dichos de Aníbal Mosa y recalcaron que Manuel Pellegrini lo quiere en su cuerpo técnico si es que se retira al final de esta temporada.

Ahora, Bryan Cortez es un arquerazo, un titularisimo, no solo en Colo Colo sino en la selección nacional. De cierta manera, él tiene tomado el puesto, con mucha justicia por lo demás.

“Aunque se ha especulado con que pueda formar parte del cuerpo técnico de Manuel Pellegrini, en su país le han abierto las puertas para un regreso”, detallan. “Colo Colo se ha distinguido en los últimos años por ‘repatriar’ a varias de las estrellas chilenas que han triunfado por el mundo -difícil de olvidar el recibimiento a Arturo Vidal-, y el hoy portero bético podría entrar dentro de esa política”, agregaron.

Claudio Bravo no descarta seguir jugando tras el Betis

Pero más allá de rumores, el propio Claudio Bravo dejó en claro lo que quiere tras finalizar su contrato al final de la temporada. “Si toca termina en junio aquí y no existe nada que tenga hacia adelante, se acabó el fútbol y no pasa nada”, dijo días atrás a RedGol.

Eso no fue todo, ya que se abrió a escuchar ofertas pero que estén acordes a lo que quiere. “Si se puede continuar en un lugar que llene las expectativas, por qué no”.

“Hoy no tengo nada claro y mi cuerpo me tiene que aguantar, mi cabeza lo mismo porque en mi trabajo es fundamental. No tengo nada decidido ni pensado más allá, disfruto día a día donde me toca estar”, sentenció

¿Cuáles son los números de Claudio Bravo en Betis esta temporada?

Claudio Bravo, debido a su lesión que lo mantuvo fuera tres meses, ha logrado disputar nueve partidos oficiales en total esta temporada con el Real Betis. Dejó dos veces su arco en cero y recibió siete goles, alcanzando los 810 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega el Betis?

Real Betis intentará pasar el trago amargo de la eliminación de la UEFA Conference League con La Liga de España. Este domingo 25 de febrero desde las 12:15 horas chocan con el Athletic, duelo donde Claudio Bravo puede volver a la titularidad.

