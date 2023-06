Tomás Alarcón está en nuestro país luego del fin de la temporada del fútbol español. El volante, que pertenece al Cádiz pero estuvo a préstamo en Zaragoza durante el segundo semestre, terminó una complicada campaña en la Segunda División española, donde sólo disputó 12 partidos.

Pese a no sumar los minutos esperados y salir del radar de la selección chilena, el ex O’Higgins descartar volver al fútbol nacional. En diálogo con Radio ADN, Alarcón recalcó que aún tiene dos años de contrato con Cádiz, elenco al que debe retornar para la campaña 2023-24.

“He crecido mucho en lo personal, pero en lo futbolístico no he podido tener las opciones que quería. No se dio como esperaba, pasaron muchas circunstancias que no dependían de mí. En los dos clubes no he podido aprovechar mis oportunidades”, lamentó.

“Eso duele, hay un trabajo muy grande detrás y me aleja de la selección, que es lo que buscaba”, sumó el volante, quien tuvo un último llamado a la Roja para la Copa Kirin y el debut de Eduardo Berizzo. No fue considerado para la fecha FIFA de junio.

“Soy consciente que si no estoy jugando en mi mejor nivel, hay compañeros que están mejor y me alegra verlos en la selección, como Marcelino Núñez y Felipe Méndez. No tengo necesidad de hablar con el profe, si no estoy jugando no merezco una oportunidad”, complementó.

“No tengo ganas ni oportunidad de volver al fútbol chileno. Estoy a dos meses de presentar mis papeles, quiero sacar el pasaporte español que me garantiza estar en Europa. Ese nivel es el que te acerca a la selección. Nadie me ha hablado para volver. Estoy bien allá, tengo dos años más de contrato”, dijo.