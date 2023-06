Una de las grandes telenovelas internacionales del último tiempo, es la que protagonizan Shakira y Piqué luego de su separación. Esta vez, afloró un nuevo capítulo donde la colombiana reveló sabrosos detalles de lo que era su relación con el español.

La historia de amor entre ambos inició en el 2010, cuando se conocieron en la grabación del video de la canción “Waka Waka”. Cupido golpeó la puerta de ambos y protagonizaron una de las relaciones más mediáticas del planeta. Todo parecía ser un cuento de hadas, con dos hijos entre medio. Sin embargo, nada dura para siempre y en 2022, anunciaron el fin del matrimonio.

A partir de ahí, todo ha sido polémico. Declaraciones cruzadas, detalles de la relación y hasta canción de Bizarrap con Shakira. Hoy nuevamente salen a la luz nuevos pormenores. El medio español El País accedió a las declaraciones de la colombiana en Tribunales, durante la investigación de supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros.

“Con fama de Playboy”

En Esplugues de Llobregat, la cantante ha entregado sabrosos detalles de su la relación con Piqué, con la cual intenta explicar su vínculo con España en medio de su exitosa carrera musical.

“En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. [Él] tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de Playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia”, indicó Shakira.

La colombiana le señaló a la justicia que ella no fijó residencia en España hasta 2015, ya que la relación con el defensor no era muy estable: “Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna. Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario”, aseguró.

Incluso, la intérprete de La Tortura explicó que buscaba cada pausa en sus giras para poder ver al español, aunque fuera solo unos minutos. “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida”, recordó.

Finalmente, Shakira aseguró que para ella nunca fue conveniente estar en España, debido a que esto afectaba mucho a su carrera. “Para mí, estar en este país es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior“, confesó.

Estas declaraciones de Shakira se dieron en el año 2019, cuando la colombiana debía explicar ante Tribunales un supuesto fraude fiscal. Hoy con la pareja ya separada, cobran otro sentido respecto a cómo era la vida de ambos puertas adentro.