La nueva etapa en Miami a Shakira le asienta muy bien, de hecho hace algunos días atrás la revista Billboard le otorgó el premio a Mujer del Año, sumando todas las canciones que ha lanzado que literalmente se han vuelto un éxito mundial.

Luego de la colaboración histórica junto a su compatriota Karol G en la canción “TQG” (Te quedé grande), la cantautora colombiana estrenó una emotiva canción un día despúes del Día de las Madres, el tema contiene una importante dedicatoria a los amores de su vida.

Shakira estrena Acróstico, ¿a quién está dedicada la canción?

La nueva canción de la colombiana está dedicada a sus hijos Milan y Sasha, titulada “Acróstico” ya que la letra de la canción forman una composición acróstica con los nombres de sus hijos.

El verso que compone el nombre de Milan dice lo siguiente:

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Mientras que los versos dedicados a Sasha dicen:

“Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas”.

Tras varias canciones dedicadas a su expareja Gerard Piqué los fanáticos de Shakira especulan que esta canción también tiene mensajes ocultos hacia el padre de sus hijos. Como “Si ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón”, “Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor” o “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba”, serían las frases apuntadas hacia el exfutbolista.