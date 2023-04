Terminó el mercado de fichajes de la Kings League, la liga de futbolito que creó Gerard Piqué, y los 12 equipos tienen definidos sus planteles para el segundo split de la competencia. Además, nuevas reglas se agregaron para la siguiente temporada, que comenzará el próximo mes.

Una de ellas molestó al Kun Agüero. Este lunes, en el cierre del mercado, Piqué propuso que se añadieran nuevas determinaciones para darle un condimento extra a los partidos: por ejemplo, que desde el minuto 38 (sólo se juegan 40, 20 por lado), los goles valgan doble.

La norma se puso a votación a través de Twitter, donde tuvo gran éxito entre los seguidores. Sin embargo, ahí cayó el enojo del Kun: llegó tarde a la reunión de presidentes (que se transmite por Twitch de forma gratuita) y apenas entró le dijo a Piqué que era "una mierda".

"No entiendo por qué no nos preguntan a nosotros y tomamos una decisión de si nos gusta o no en vez de ponerlo a votación por Twitter", cuestionó además. "Escúchame, que te conectes tarde... estábamos todos y pedimos opinión a todos, bueno, casi todos", le contestó Piqué.

La regla luego fue votada entre los presidentes de manera favorable, pese a los fastidios del Kun. No es la única nueva normativa para el segundo split, pues se determinó un nuevo sistema de puntos: las victorias sumarán tres, mientras que los empates darán un punto si se pierden los penales y dos si es que se ganan.

Cabe recordar que la siguiente temporada de la Kings League se comenzará a disputar el domingo 7 de mayo, con la misma modalidad: todos los partidos de la fecha se disputarán en un mismo día, con 11 jornadas de fase regular y luego una ronda de play-offs.

El equipo del Kun contará con la presencia chilena de Benjamín Sierra, quien fue fichado por el argentino en este mercado. "Es tremendo, fichar por el equipo de Kun es algo espectacular. Es un sueño pensar que voy a poder jugar con él y con los jugadores que traiga", manifestó el delantero a RedGol.