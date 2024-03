Reinaldo Rueda digiere un nuevo fracaso internacional, esta vez con Honduras. Los Catrachos cayeron por 3-1 ante Costa Rica y le dijeron adiós a la posibilidad de disputar la Copa América 2024. Eso sí, la escuadra adiestrada por el director técnico colombiano se puso en ventaja con un golazo.

Michaell Chirinos derrotó a Keylor Navas con una volea espectacular que, además, tuvo la asistencia de taco de Jerry Bengtson. Pero todo eso se derrumbó y Rueda tuvo que asumir mucha responsabilidad, pues hizo una arriesgada movida para el duelo ante los Ticos.

Alineó como portero al experimentado argentino Jonathan Rougier, quien desde enero de 2017 defiende al Motagua hondureño. En el 1-1 parcial, el meta dejó un rebote que aprovechó Orlando Galo. Aunque nada pudo hacer en el 2-1 que anotó Warren Madrigal.

Tras un pivoteo de Manfred Ugalde, el delantero de 19 años clavó un remate imposible para Rougier en los 56′. Y en el tercer tanto, el que marcó Jefferson Brenes, hubo un desvió que dejó fuera de foco al trasandino naturalizado hondureño.

Reinaldo Rueda mastica el fracaso con el portero argentino que puso de titular en Honduras

Reinaldo Rueda sabe que este fracaso en Honduras deja en duda su continuidad como director técnico de los Catrachos, a quienes condujo al Mundial de Sudáfrica 2010. En la rueda de prensa pospartido, Triple R argumentó el porqué de su determinación.

“Tener una defensa con Meléndez, Santos, Decas. Hombres que juegan con Rougier. Dije ‘hay buena comunicación, hay conocimiento’. Quise fortalecer ese puesto con esa decisión impopular. Una decisión que tiene a Rougier como el gran sacrificado por su condición de nacionalizado”, manifestó Rueda.

Agegó que “También a mí, que soy nacionalizado. Soy súper responsable de esta situación dura. Esa apuesta no me salió, me salió podrida. Otro día quizá el fútbol, no sé si acá en Honduras o en otra parte, me dará la revancha”. Es decir, el exdirector técnico de la Roja y Colombia sigue sumando traspiés a su trayectoria en el último tiempo.

En la Roja también tomó un camino similar para paliar la ausencia de Claudio Bravo, lesionado durante la Copa América 2019. Para aquel torneo, Rueda puso como titular a Gabriel Arias.

