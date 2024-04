Roberto Baggio sorprendió a más de alguno con un par de fotografías que publicó en su Instagram, donde se postuló para Narcos 4. El Codino, un seleccionado italiano que fue vicampeón mundial en 1994, le hizo un retoque a la primera imagen que compartió.

“Próximamente Narcos 4”, escribió Baggio para acompañar la publicación. La primera foto del otrora atacante del Inter de Milán y la Azzurra llamó mucho la atención. Sobre todo por el cambio físico que reveló.

Después de esta publicación, a más de alguno en Chile se le vino a la mente la primera fecha del Grupo B del Mundial de Francia. En 1998, Roberto Baggio fue titular en el empate 2-2 entre la Roja y el combinado de Italia que dirigía Cesare Maldini.

Es más, anotó el gol del empate definitivo mediante un penal después de un polémico cobro que dejó otro nombre imborrable en el país: el del árbitro Lucien Bouchardeau. Aquel día, el 11 de junio de 1998, Marcelo Salas anotó un doblete y Cristian Vieri anotó el otro tanto de los itálicos.

Roberto Baggio bromea y se postula para Narcos 4

Roberto Baggio quiere ser protagonista de Narcos 4, aunque lo dijo en tono de broma en una de sus redes sociales. Hoy tiene 57 años, aunque sigue presente en su memoria un recuerdo ocurrido hace tres décadas. Fue en la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos en 1994. Unos meses antes que eso, había sido distinguido con el Balón de Oro.

El talentoso jugador desperdició un lanzamiento penal que terminó por sentenciar el título de Brasil. “Fallé pocos penales. Y cuando erraba, era porque me los tapaban. No se iban a las nubes. Fue el momento más duro de mi carrera, me condicionó durante años. Todavía sueño con eso”, admitió en su libro autobiográfico, Una Puerta en el Cielo.

Cuatro años después, amargó el debut de la escuadra de Nelson Acosta en Bordeaux, Francia. Y hoy sueña, porque eso no cuesta nada, con obtener un rol en la conocida producción producida y emitida por Netflix. Muy lejos queda ese tiro penal que Nelson Tapia estuvo muy cerca de atajar. Así de rápido se pasa la vida.

