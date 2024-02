Si llevas meses viendo una serie, no te puedes perder el capítulo final. Si viajas a Buenos Aires, no puedes dejar de visitar el Obelisco. Y si te gusta el fútbol, sin importar de dónde seas, no puedes dejar de ver un Superclásico entre River Plate y Boca Juniors.

Este domingo, otra versión más de uno de los partidos más emocionantes del mundo. Por un lado, River Plate venía dubitativo, después de dos empates en la Copa de la Liga Argentina. Lo más delicado sucedió el fin de semana pasado, cuando los Millonarios enredaron puntos en el Monumental, ante Banfield.

Pero, Boca Juniors no venía mucho mejor. En la última fecha, el cuadro xeneize había caído ante Lanús y varios se quejaban del poco poder resolutivo de su ataque. A Cavani, el bullying le llegó con todo.

Más allá de no llegar con viento en popa, River Plate se ganaba el favoritismo, por tratarse del líder del Grupo A de la Copa de la Liga Argentina, además de ser la escuadra que más ha sumado puntos en la competencia.

Las acciones

River demostraba, en los primeros minutos, que la localía es importante a la hora de enfrentar un Superclásico. El cuadro millonario se comía la cancha y aprovechaba la poca profundidad de Boca.

Un codazo de Cavani al chileno Paulo Díaz no alcanzó a llevarse toda la atención del primer tiempo, debido a que poco después llegó la apertura de la cuenta. Un pase en profundidad de Enzo Pérez agarró mal parada a la defensa xeneize. Pablo Solari, en doble instancia, abrió el marcador e hizo estallar la galería del Monumental.

No obstante, el duelo daría un giro en la segunda fracción. Sin tomar el protagonismo, Boca Juniors se valió de una jugada personal de Blanco, y un centro rasante en diagonal, para encontrar el empate en los pies de Cristian Medina (70’).

Finalmente, fue empate en el Superclásico. Pese a que terminó picante en la cancha, sobre todo entre Armani y Lema, el duelo es una repartija de puntos que no dejó sin emociones a los miles de hinchas del Millonario que repletaron el recinto de Núñez.

La previa

La tarde de este domingo el Monumental de Núñez nos espera para otro capítulo de la rivalidad que protagonizan River Plate y Boca Juniors, esta vez, por la séptima fecha de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

Con el chileno Paulo Díaz desde el arranque, el Millonario recibe al Xeneize en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

¿Cuándo juegan River Plate vs Argentina?

River Plate recibe a Boca Juniors este domingo 25 de febrero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto:

¿En qué canal ver en vivo por TV este partido de la séptima fecha del fútbol argentino?

Este partido de la séptima fecha del fútbol argentino será transmitido en TV por la señal de ESPN en los siguientes canales según tu operador de cable:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este duelo de la Copa de la Liga Profesional de Argentina?

Si buscas un link para ver este duelo de la Copa de la Liga Profesional de Argentina por streaming podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de la app Star+.

Sus rivales para la próxima jornada

Ambos equipos ya tienen confirmados sus desafíos para la octava jornada del fútbol argentino.

Por un lado, River Plate visita a Talleres de Córdoba el sábado 2 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Y por el otro, Boca Juniors recibe a Belgrano el domingo 3 a partir de las 19:15 horas en La Bombonera de la ciudad de Buenos Aires.