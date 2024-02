¿Cuándo juegan River Plate vs Boca Juniors? Horario y dónde ver el Superclásico argentino

Este fin de semana continúa toda la emoción de la Copa de la Liga Profesional de Argentina y, en el marco de la séptima jornada de la primera fase, River Plate recibe a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico.

El equipo del chileno Paulo Díaz y ex Colo Colo Pablo Solari no sabe de derrotas en el presente curso, ubicándose segundo en la tabla de posiciones del grupo A con tres triunfos y tres empates en su cosecha. Ahora, recibe al Xeneize con la misión de continuar su invicto, y así, no ceder más terreno en la lucha por el liderato.

¿Cuándo juegan River Plate vs Argentina?

River Plate recibe a Boca Juniors este domingo 25 de febrero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

¿En qué canal ver en vivo por TV este partido de la séptima fecha del fútbol argentino?

Este partido de la séptima fecha del fútbol argentino será transmitido en TV por la señal de ESPN en los siguientes canales según tu operador de cable:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este duelo de la Copa de la Liga Profesional de Argentina?

Si buscas un link para ver este duelo de la Copa de la Liga Profesional de Argentina por streaming podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de la app Star+.

¿Cómo fue el último cruce entre ambos equipos?

La última vez que ambos equipos midieron fuerzas fue el pasado 1 de octubre, por la séptima jornada del curso anterior del fútbol argentino, con victoria a favor de River Plate por 2 goles a 0 en La Bombonera.

Salomon Rondon (41′) y Enzo Díaz (90’+6) se matricularon con los tantos de un elenco Millonario que contó con el defensor nacional todo el partido en cancha.