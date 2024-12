De manera sorpresiva, Gustavo Quinteros anunció su salida de Vélez Sarsfield luego de coronarse campeón del fútbol argentino. “Quiero informarles con mucha tristeza, angustia, que no voy a continuar la próxima temporada“, confirmó el entrenador en un video.

Las razones de su salida fueron explicadas por su representante, Luciano Duthu, quien comentó a D Sports Radio que “Gustavo analiza y hace un balance cada año y, a partir de ahí, toma una decisión a futuro. En este caso, Gustavo, en lo deportivo, solicita refuerzos para el plantel, ya que es corto“.

Ahí el problema. “Vélez no está en una situación económica que le permita asegurarle a Gustavo que podrá traer nuevos refuerzos para afrontar las competencias futuras. El club, en las condiciones que está, no le pudo asegurar nada y Gustavo siempre aspira a más”, comentó.

Ahora, el ex Colo Colo alista las maletas para partir a Gremio. “Había dos opciones, no solo Gremio. Pero si Vélez aseguraba que podía traer refuerzos, era muy factible que Gustavo se quedara. Él aspiraba a quedarse, pero no se dio. No se alejó de Vélez por el plantel. Se fue por una cuestión deportiva”.

Representante de Gustavo Quinteros y la polémica salida

“Fue un año muy lindo y Gustavo quería irse bien. La relación con la dirigencia fue muy buena y, con el transcurso del tiempo, se fueron acercando más. Se está haciendo un drama de una salida que fue por lo deportivo y Gustavo no iba a poder trabajar de la manera que a él le gusta“, dijo Luciano Duthu.

Por último, se refirió al casamiento que le impidió a Gustavo Quinteros dirigir a Vélez en el Trofeo de Campeones. “El casamiento de la hija estaba programado hace ocho meses. Cuando se enteró de la final, él con anticipación les avisó que no iba a poder ir“, afirmó.

“Los dirigentes hicieron los esfuerzos necesarios para modificar la fecha, pero desde la organización no se aceptó. Esto era algo que se sabía y no era sorprendente para los dirigentes. Él no fue, pero estuvo su cuerpo técnico”, concluyó.