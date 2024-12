Luego de un año donde tuvo dos fracasos en finales, Gustavo Quinteros consiguió su objetivo y se coronó campeón con Vélez Sarsfield. El DT levantó el título de la Liga Profesional de Argentina, pero de eso ya poco se habla.

El entrenador no estuvo presente en la definición del Trofeo de Campeones ante Estudiantes y en las últimas horas se confirmó su salida del Fortín. Una oferta desde Brasil parecía la principal razón, pero el propio estratega explicó que no era así.

A través de un video, el DT sacó la voz para detallar los motivos por los que no seguirá en el fútbol argentino. Y para sorpresa de muchos, repitió las razones por las que dejó Colo Colo hace un año atrás.

Gustavo Quinteros deja Vélez por la misma razón que se fue de Colo Colo

Gustavo Quinteros no seguirá siendo el técnico de Vélez Sarsfield luego de no llegar a acuerdo por su renovación. El DT había estado en silencio sobre su salida, pero en las últimas horas decidió sacar la voz para referirse a la situación.

Gustavo Quinteros no seguirá en Vélez y se va denunciando lo mismo que en Colo Colo. Foto: Getty Images.

Con un registro publicado por el periodista César Luis Merlo, el entrenador detalló lo ocurrido. “Hago este video para todos los hinchas de Vélez Sarsfield. Quiero informarles con mucha tristeza, angustia, que no voy a continuar la próxima temporada“.

“Se dijeron y se dicen muchas cosas que no son ciertas. Terminada la temporada, esperé para reunirme con la dirigencia, estuvimos el día 23 y 24 de diciembre reunidos para hablar del proyecto deportivo y las necesidades del equipo”, añadió.

Pero fue ahí donde aseguró que, al igual que en Colo Colo, en Vélez no tienen aspiración de ir por algo más importante como competir en Copa Libertadores. “El club tiene necesidades que la junta directiva está haciendo bien. Yo, como entrenador, tengo objetivos profesionales que cumplir también y después de estos días, no llegamos a acuerdo para la continuidad“.

Eso sí y más allá de la forma, se mostró orgulloso de lo hecho este año en Argentina. “Quiero agradecer a la junta directiva por la confianza, por darme la posibilidad de dirigir este gran club. Estoy tranquilo de haber hecho un excelente trabajo junto a mi cuerpo técnico, los jugadores, el staff y la gente del club“.

“Llegamos a tres finales, salimos campeones de la liga, clasificamos a Libertadores. Fuimos el primero en la tabla anual y un equipo que jugó la mayoría de los partidos de la mejor manera, el hincha así lo agradeció“, complementó.

Finalmente rogó para que los hinchas no vean mal su salida y así poder volver en el futuro. “Terminamos una temporada maravillosa y poniendo a Vélez donde siempre tiene que estar, en lo más alto y haciéndolo campeón. Me voy dolido porque quiero mucho al club, tengo mucho cariño yo y mi familia. Ojalá no sea un adiós, sino un hasta pronto“.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Vélez?

Gustavo Quinteros deja Vélez Sarsfield luego de haber dirigido un total de 53 partidos oficiales esta temporada. En ellos consiguió 28 triunfos, 16 empates y 9 derrotas, con 74 goles a favor y 44 en contra. Ganó la Liga Profesional Argentina.

¿Cuándo comienza la temporada 2025 del fútbol argentino?

A pesar de que terminó hace sólo algunos días, el fútbol argentino ya tiene fecha para iniciar su temporada 2025. Será el fin de semana del 26 de enero cuando el torneo arranque con el Apertura.