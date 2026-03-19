¡Alerta de partidazo! Este jueves, el Real Betis de Manuel Pellegrini recibirá en el Estadio La Cartuja de Sevilla al Panathinaikos por la vuelta de los octavos de final de la Europa League.

Cruce que promete intensidad y buen fútbol, y que tiene al cuadro bético con la obligación de imponer su localía y revertir el 0-1 conseguido por los griegos en el duelo de ida, para así clasificar a los cuartos de final.

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Duelo complejo para el “Ingeniero“, quien tendrá al frente al Panathinaikos, conjunto que con el resultado logrado en la ida, intentará aprovechar cualquier espacio defensivo que deje el Betis, para así hacer daño y seguir con vida en Europa. Conoce todos los detalles de este encuentro a continuación, en RedGol.

¿A qué hora juega Real Betis vs. Panathinaikos?

El partido entre Real Betis y Panathinaikos juegan este jueves 19 de marzo a partir de las 17:00 horas de Chile en el estadio La Cartuja de Sevilla, España.

¿Dónde ver por TV y ONLINE al Real Betis de Pellegrini por Europa League?

El partido entre Betis y Panathinaikos será transmitido por TV en Chile a través de la señal ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

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Además, podrás ver este encuentro de forma online y completamente en vivo a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo en su plan Premium.

El Betis buscará revertir el 1-0 conseguido en la ida por el Panathinaikos de Grecia. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

Probables formaciones Betis vs. Panathinaikos

Real Betis: Pau López; Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Marc Roca; Aitor Ruibal, Antony, Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli.

Pau López; Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Marc Roca; Aitor Ruibal, Antony, Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli. Panathinaikos: Alban Lafont; Georgios Katris, Ahmed Touba, Javi Hernández; Davide Calabria, Adam Gnezda, Anastasios Bakasetas, Georgios Kyriakopoulos; Vicente Taborda, Santino Andino; Andrews Tetteh.

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En caso de ganar, este es el posible rival del Betis en cuartos

El conjunto bético ya conoce al rival que enfrentaría en cuartos de final en caso de derrotar al Panathinaikos de Grecia. Se trata del Sporting Braga de Portugal, equipo que este miércoles en octavos de final venció por un contundente 4-0 (4-2 global) al Ferencváros de Hungría.

Así está conformado el cuadro actual de la UEFA Europa League.