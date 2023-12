Racing Club ya tiene una decisión tomada. Gustavo Quinteros y Gustavo Costas eran los dos nombres que sonaban con fuerza para arribar, donde se supo que el técnico de Colo Colo se reunió hoy con la directiva del equipo argentino.

Ambos estrategas rondaban el Estadio Presidente Perón, conocido popularmente el Cilindro de Avellaneda, para llegar a dirigir a la Academia, y durante la tarde de este jueves 14 de diciembre la dirigencia tomó la decisión final.

El periodista Tomás Dávila de ESPN detalló que Quinteros se reuniría con el presidente Víctor Blanco para mostrarle su proyecto y conversar al respecto. Eso sí, la información también fue clara en que el argentino-boliviano era el plan B.

La idea era tener una opción en caso de que Costas, formado como futbolista (1981) y debutante como DT (1999) en Racing, desistiera de la posibilidad de tomar las riendas del equipo. Pero finalmente fue el elegido.

Por un año

Según reportan en X (ex Twitter) desde el sitio partidiario Racingmaniacos, Gustavo Costas es el nombre elegido por la directiva del cuadro de Avellaneda para dirigir al primer equipo durante 2024.

La información apunta que el estratega argentino de 60 años llegará a hacerse cargo del plantel que tiene entre sus integrantes a Gabriel Arias, arquero de la selección chilena, y en el que también brillaron Eugenio Mena y Marcelo Díaz.

Con esto, ahora es Gustavo Quinteros quien tiene que definir su futuro en Colo Colo. Según reconoció el propio técnico de 58 años nacido en Santa Fe, hoy viajó a reecontrarse con su familia e iniciar sus vacaciones, y el viernes sabrá qué sucede con él.

Este viernes 15 de diciembre Blanco y Negro definirá en reunión de directorio si el ex director técnico de Universidad Católica seguirá al mando del Eterno Campeón o si sus caminos se separarán después de tres años.

Quinteros arribó a Colo Colo a fines de 2020 para salvarlos del descenso, en 2021 la UC le ganó el torneo y en 2022 se coronó campeón. Este 2023 se farrearon el título en la penúltima fecha, y de cara a 2024 todo es un misterio de momento.

“El 90% de los hinchas me dice que me quede”

Gustavo Quinteros reconoció en diálogo con ESPN que “el 90% de la gente en la calle me para y me dice que siga, me felicita, me agradece por salvarlos del descenso y salir campeón”.

“Estoy motivado por esa gente, saber que hice las cosas bien, llevo en el corazón el cariño de la gente. No estoy preocupado por mi futuro, estoy tranquilo. Hace 17 años no paro de trabajar”, complementa.

Tras eso, detalla que “ahora vengo de tres temporadas y algunos meses terribles, es un equipo grande que exige mucho. Si renuevo quedamos todos felices, si no las vacaciones me vendrían bien”.

“Si aparece un gran club con un proyecto lo analizaré. Pero esperaré el viernes la llamada, hablaremos y si seguimos lo hago feliz, sino haciendo fuerza. Soy fanático del equipo que dirijo y de los que me voy les tengo cariño”, añade.

“No sé cuál es el proyecto deportivo ni los objetivos. Depende de eso el entrenador que elijan. Pero nosotros hablamos de frente siempre”, concluyó.

¿Cuáles son los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

El técnico argentino-boliviano de 58 años llegó en 2020 al Cacique, y en poco más de tres años jugó 153 partidos. Cantidad de duelos en los que consiguió 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas.

