Desde que el delantero chileno Damián Pizarro llegó como refuerzo a Racing Club en Argentina, apenas vio acción en dos encuentros donde si bien aportó con una asistencia, está lejos del arco rival y al debe en el aspecto físico.

Tanto es así que pese a estar físicamente apto para jugar, su entrenador Gustavo Costas prefiere confiar a ciegas en un futbolista lesionado para ser titular. El problema es que no es cualquier jugador el que pone en cancha por el chileno.

Hablamos de Adrián “Maravilla” Martínez, el máximo goleador de Racing, que pese a jugar con molestias en el tobillo izquierdo, cuando volvió en el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto anotó dos goles, dejando a Pizarro en el banco de suplentes.

ver también “Hablé con Dios y estoy curado”: Damián Pizarro se queda con los crespos hechos en Racing

En Racing prefieren hacer jugar a un lesionado que a Pizarro

La arriesgada apuesta le resultó plenamente a Costas. Por esta razón, de cara al duelo de este sábado ante Belgrano de visita en Córdoba, el técnico volverá a confiar en su ‘9’ para mantener como hombre de alternativa al ex Colo Colo.

“Costas no modificó nada en ataque. Volvió a apostar por Santiago Solari y Maravilla Martínez, que hizo dos goles y jugó pese a que no está 100% recuperado del tobillo”, afirmó el medio partidario Racing de Alma.

De esta forma, Damián Pizarro volverá a iniciar un encuentro con la Academia desde la suplencia, en la que es su cuarta citación oficial desde que llegó al fútbol argentino, donde aún está muy lejos de ser ese “refuerzo” que buscaron.

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Los números del chileno en la “Academia”

Desde su llegada a Racing Club, luego de su abrupto fin de préstamo en Le Havre, Damián Pizarro apenas suma 117 minutos en dos compromisos, en los cuales no sumó goles y registra una asistencia.

En síntesis

Damián Pizarro sigue relegado en Racing por su bajo aporte goleador y estado físico.

sigue relegado en Racing por su bajo aporte goleador y estado físico. El técnico Gustavo Costas prefiere al lesionado Adrián “Maravilla” Martínez antes que al refuerzo chileno.

prefiere al lesionado antes que al refuerzo chileno. Pizarro será suplente ante Belgrano y suma apenas 117 minutos desde su llegada a Racing.

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