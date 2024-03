Vélez Sarsfield lleva un gran arranque de temporada en la Copa de la Liga Argentina, pero su técnico, Gustavo Quinteros, ha tenido que lidiar con varios problemas fuera de la cancha. Uno de ellos fue la pelea que su familia tuvo con hinchas de la V en el Estadio José Amalfitani, donde casi llegan a los golpes.

El pasado 5 de marzo, la esposa del DT y uno de sus hijos entraron en una discusión con fanáticos que insultaron al técnico por el ingreso de Abiel Osorio. Cuando el futbolista les dio el triunfo frente a Rosario Central, la familia de Quinteros gritó el gol frente a los fanáticos y estos reaccionaron de la peor forma.

En diálogo con TyC Sports, Quinteros dijo que “la hinchada de Vélez te levanta. El último partido (contra Instituto) con los teléfonos, con las luces… esperó hasta el final, el equipo ganó en el minuto ochenta y algo. Pero siempre hay un grupito de negativos, de pesimistas de la vida”.

“Ese grupo estaba insultando a los chicos del club y no querían que entrara Osorio. Cuando Osorio hizo el gol, mis hijos se los gritaron y no les gustó. El 99,8% de la hinchada de Vélez, excepto el grupito que se sienta ahí son muy positivos, apoyan todo el tiempo”, contó.

Más tarde, Quinteros se refirió a otro problema que ha tenido que enfrentar en la banca de Vélez. Uno mucho más delicado. Cuatro futbolistas del equipo enfrentan a la Justicia por una denuncia de abuso sexual. Tres de ellos quedaron en prisión preventiva.

“Sobre eso no vamos a hablar públicamente. Es un tema institucional de Vélez. Tratamos de inculcar que lo primero es el equipo. Es algo que nosotros no tenemos en cuenta en el día a día. No dejando que esto nos influya en lo anímico”, expresó el DT a TyC Sports.

