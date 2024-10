El ex DT de Colo Colo recibió un fuerte reproche de uno de sus dirigidos, pero lo frenó en seco. ¡Y habrá castigo!

Gustavo Quinteros pretendía mover las fichas para llevar a Vélez Sarsfield a conseguir una victoria en la difícil visita a River Plate. Y eso no les gustó a los escogidos para salir en el Fortín. Quedó clarísimo que todos querían seguir en la cancha del estadio Monumental de Núñez.

Vélez continúa como líder de la tabla en la Liga Profesional de Argentina 2024. Aunque dio dos muestras de que no está todo tan bien en la interna. Pero tampoco fue nada anormal. Corrían 55′ cuando Quinteros decidió reemplazar a Elías Gómez. En su lugar mandó a la cancha a Aarón Quirós.

A Gómez no le gustó para nada la decisión del ex entrenador de Colo Colo. El ex jugador de la Banda Sangre reprochó a su entrenador en duros términos. Lo trató de “cag*n”. E incluso dijo que ya habría tiempo para terminar la conversación. Todo eso quedó evidenciado ante las cámaras.

Y como lo que se ve no se pregunta, no hacía falta preguntar si había sido cierto el cruce. Fue tema seguro en la rueda de prensa pospartido. Quinteros no lo esquivó. “No lo escuché cuando pasó. Por eso lo miré. Seguramente dijo algo en caliente”, dijo el estratego argentino boliviano.

“Después lo arreglamos de forma interna. Todos los jugadores que salen y se enojan no me disgusta demasiado”, manifestó el ex seleccionador de Ecuador y Uruguay. Eso sí, a pesar de eso, siempre hay márgenes disciplinarios que delimitan lo aceptable.

Todo parece indicar que Gómez lo sobrepasó con Quinteros. “Pero si hay alguna falta de respeto habrá un castigo deportivo. Eso ténganlo por seguro. El respeto es la base en la convivencia de un equipo de fútbol y la vida. Después hablaré con él de forma privada”, aseguró el estratego nacido en Cafferatta, Santa Fe.

Así como Quinteros reconoció que la actitud de Elías Gómez no le cayó bien en la igualdad 1-1 entre Vélez y River, el DT se refirió a la molestia de Claudio Aquino. El talentoso volante ofensivo le dejó su puesto al seleccionado sirio Jalil Elías. También salió molesto.

Pero pasó inadvertido para el DT. “Después con Aquino, él no habló conmigo en ningún momento. Pero bueno, no es la primera vez que un jugador se enoja y patea y demás. Ellos saben que tienen que respetar al jugador que entra”, sentenció Quinteros para dar por zanjado el tema.

El jugador implicado también sacó la voz. Lo hizo, como se dice en Chile coloquialmente, para agachar el moño. “Ya lo hablé con él, fue un momento de calentura, nadie quiere salir en un partido tan importante. Quería revertir la situación, me sentí responsable porque se metió Solari. Le pedí disculpas a los chicos”, expuso Gómez.

“No soy así, pedí disculpas cuando hago algo mal. Sé que cuando pasa así, hay sanciones. Acataremos las órdenes del cuerpo técnico. Me sentí culpable por la jugada, uno arranca dormido y esa jugada marcó mucho. Después fue una situación del partido, sentí que podía revertir todo”, cerró Gómez. Habrá que ver en qué consiste la sanción interna que dispondrá Quinteros…

Así va Vélez Sarsfield en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2024

Vélez se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina 2024. Tiene 37 puntos en 18 partidos.