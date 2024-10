Elías Gómez y Carlos Aquino se le plantaron al ex entrenador de Colo Colo en un diálogo que llamó la atención por sus violentos dichos.

Gustavo Quinteros salió airoso de su visita a River Plate que contó con Paulo Díaz de titular. Esto porque Vélez logró un trabajado empate y se mantiene como líder absoluto de la liga argentina. Pero el duelo de este viernes contó con un particular episodio que protagonizó el ex entrenador de Colo Colo.

Esto debido a que dos de sus pupilos se rebelaron y cuestionaron sus decisiones al borde del campo de juego. Lo que no pasó desapercibido por la transmisión del encuentro y hasta puso en duda su continuidad, lo que se da justo cuando empieza a sonar como opción para reemplazar a Ricardo Gareca.

El primer cruce llegó en el minuto 55, cuando tras el empate de Miguel Borja de penal (49’) decidió sacar a Elías Gómez. El jugador no se lo tomó nada de bien y apuntó directamente contra Quinteros. “Sos un cagón”, lanzó de entrada. “Ahora afuera nos vamos a ver”, recalcó el lateral izquierdo.

Pero eso no fue todo. Para peor en el 82, Claudio Aquino fue reemplazado por Jalil Elías y también se enojó con el ex Colo Colo. “¿Porqué me sacas a mí? anda a la con…” fue parte de los dichos del volante que tuvo que resignarse a ver el final del partido desde el banco de suplentes.

Esto dejó en segundo plano el desarrollo del partido. Incluso Pablo Solari, que ingresó en el complemento, tuvo el gol del triunfo pero por posición de adelanto el VAR indicó que estaba en posición de adelanto. Ahora Vélez es puntero con 37 unidades, y se queda a seis de Huracán y Talleres. Mientras River Plate se mantiene séptimo con 26 puntos.

¿Cuándo juega River Plate por la Copa Libertadores?

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ahora da vuelta la página y se enfoca en el principal objetivo de la temporada: la Copa Libertadores. Tras eliminar a Colo Colo, River Plate disputa las semifinales ante Atlético Mineiro de Eduardo Vargas. El primer partido será en el Arena MRV en Brasil este martes 22 de octubre a las 21:30 horas.

Luego la revancha está programada para el martes 29 de octubre en el Más Monumental a las 21:30 horas. Por la otra semis, Botafogo y Peñarol buscarán un lugar en la final. Cabe consignar que el estadio de River fue elegido por la Conmebol como el recinto en que se definirá al nuevo campeón el sábado 30 de noviembre.