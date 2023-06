Arabia Saudita sigue con la contratación de estrellas del fútbol europeo a base de sueldos estratosféricos. A los nombres de Karim Benzema y N’Golo Kanté arribando al Al-Ittihad hay que sumar el del senegalés Kalidou Koulibaly, quien a cambio de un camión de plata defenderá la camiseta del Al-Hilal.

En charla con Corriere dello Sport el defensor dio detalles de la decisión que tomó al partir al megalucrativo fútbol de Arabia Saudita, afirmando que con ese dinero espera ayudar no solo a su familia en Senegal, sino que también entregar un importante aporte a su comunidad.

“No lo puedo negar. Con este dinero podré ayudar a toda mi familia a vivir bien, desde mis padres hasta mis primos. También podré invertir en las actividades de mi asociación Capitaine du Coeur en Senegal. Comenzamos a construir una clínica pediátrica en el pueblo donde nacieron y se casaron mis padres. Tengo muchos proyectos para ayudar a los jóvenes”, afirmó el jugador.

Además, el ex Chelsea y Napoli señaló que “soy musulmán, llego a un país ideal para mí y mi familia. La Meca está cerca. Soy creyente, así que es importante para mí. Estoy en mi sitio, ahí estoy. Me voy a sentir mejor”.

“Estoy encantado de ser uno de los primeros en aterrizar en una liga en evolución: espero ayudar a Arabia Saudita y Al-Hilal a escribir una nueva historia deportiva. Y luego está este contrato muy importante”, agregó.

Para cerrar, Koulibaly declaró que “en Riad me acogieron de una forma extraordinaria. El presidente me trató con un respeto enorme, pocas veces he recibido tanta atención y tanta disponibilidad: quiero devolver todo el cariño en el campo. Quiero ganar para ellos”.