Ex club de Junior Fernandes en Turquía expulsa a jugador israelí que realizó publicación contra Hamás

Ejemplos para llevarle la contraria a todos aquellos que dicen que fútbol y política están separados, hay muchos. En Turquía, un ex equipo de Junior Fernandes viene de sumar otro caso a la lista.

Vamos con la historia. Eden Kartsev, jugador israelí del Basaksehir turco, realizó una publicación el domingo pasado en la que pedía la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás, en el ataque sucedido el pasado 7 de octubre de 2023.

La publicación tuvo tanta resonancia que llegó a los oídos del club que, primero, decidió poner en la nevera al jugador israelí, asegurando que su comentario “contradice la sensibilidad” de Turquía.

Luego, el club decidió que no solamente le impondría un cargo económico en contra, sino que no seguiría más en el equipo. “Como resultado del proceso disciplinario llevado a cabo por nuestro club, se le impuso una multa pecunaria al jugador, acorde con las regulaciones disciplinarias del club. Se consideró apropiado que el jugador continúe su carrera en el extranjero”, señalaron desde la ex escuadra de Junior Fernandes en la temporada 2020-2021.

Un elenco cercano a Erdogan

El cuadro turco del Basaksehir no es de los más populares en su país. Sin embargo, ganó la Superliga en la temporada 2019-2020 y, además, ha estado entre los primeros puestos en las últimas dos temporadas.

Además, el club se considera estrechamente vinculado con la ideología del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), al cual pertenece Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía desde 2014. El conjunto político es considerado de derecha, socialconservador y con tendencias democráticas islamistas.

Kartsev, jugador israelí de 23 años, llegó al club en enero de 2023, procedente de la cantera del Maccabi Tel Aviv y ha jugado en varios clubes de su país. En su post en redes sociales hacía referencia a la Federación Sionista de Australia con las palabras “100 días. 136 israelíes están en cautiverio del grupo terrorista Hamás por 100 días. Tráiganlos de vuelta ahora”.

Esta no es la primera vez que un jugador israelí es castigado por mostrarse en contra de la toma de rehenes de Hamás. Otro jugador israelí, Sagiv Jehezkel, del Antalyaspor, fue suspendido el lunes pasado y detenido unas horas por celebrar un gol mostrando un brazalete que con el mensaje “100 días” y la fecha 7 de octubre, en referencia al ataque. El jugador regresó a Israel en avión y se espera que Kartsev haga lo mismo.

Cabe destacar que Erdogan ha señalado que Hamás no es “terrorista” sino un grupo patriota que defiende su territorio ante el asedio israelí.

¿En qué lugar se encuentra el Basaksehir en la actual Superliga turca?

El club cercano al APK de Erdogan marcha noveno con 26 puntos. El Fenerbahce es el actual puntero con 53 unidades, seguido por el Galatasaray, dos puntos más abajo.

¿Cuándo jugó Junior Fernandes en el Basaksehir?

Junior Fernandes jugó la temporada 2020-2021, jugando nueve partidos y anotando un solitario gol en la liga. Además, jugó dos juegos por la Copa Turca y anotó otro tanto.

