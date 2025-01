El debut de Carlos Palacios fue bien recibido por varios hinchas de Boca Juniors, pero hubo un periodista que no terminó con buen sabor por la presentación del chileno. Es un comunicador que suele hacer noticia por sus críticas tan ruidosas como carentes de contenido futbolístico.

De hecho, Pablo Carrozza parece no entender el significado de un partido amistoso de pretemporada. En su canal de YouTube, el locuaz comunicador hizo un análisis de 25 minutos sólo para quejarse del encuentro, que terminó con un 2-0 a favor de los Xeneizes sobre Juventude de Brasil. Imagínense lo desocupado que hay que estar para escuchar ese sinfín de burradas.

“No te ponen un solo titular. El único fue el chileno Palacios, no tocó la pelota en todo el segundo tiempo. Lo pusieron en una posición que no es la suya. Si es extremo, para qué lo hacen jugar detrás del 9 al pedo”, reclamó Carrozza en este video.

Carlos Palacios en el calentamiento del partido. (Luciano Bisbal/Getty Images).

De paso, demostró que poco vio jugar a la Joya en el fútbol chileno. Pero también dejó clarísimo que el fichaje del volante ofensivo surgido en Unión Española no le parece un gran refuerzo. “Es para devolverlo a Colo Colo, tenían que ponerlo en su lugar”, expuso el siempre estridente Carrozza.

ver también Medios argentinos aprueban debut de Carlos Palacios en Boca Juniors: "Será clave este año"

Periodista argentino apabulla a Carlos Palacios por su debut en Boca

Este periodista no sólo arremetió contra Carlos Palacios, pues también le pegó con fuerza al DT de Boca, Fernando Gago. Por no poner a los titulares. Y por darle chances a jugadores que, según Pablo Carrozza, no tienen ninguna oportunidad de sumar minutos en las competencias oficiales.

Publicidad

Publicidad

“Nadie lo va a decir porque cualquiera puede increparme con que es el primer partido de verano. Pero Boca, en otro contexto, iba a jugar a Mar del Plata contra Estudiantes, Independiente, luego contra River. Era más interesante el Torneo de Verano que el campeonato en general”, recordó Carrozza.

Y siguió. “Hoy no pasa eso. Esperábamos que el partido acabara o que la agarrara el chileno para ver si puede jugar bien o mal a la pelota. Y no lo pudimos saber”, sentenció Carrozza, quien no tuvo piedad con todo el cuadro boquense en este amistoso contra un pequeño club de Brasil.

Publicidad

Publicidad