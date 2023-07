El empate sin goles entre Unión Santa Fe y Boca Juniors en la fecha 23 de la Liga Profesional de Argentina tuvo una gran polémica. A los 50′, el VAR le anuló un gol al conjunto santafesino por fuera de juego, pero las imágenes de la transmisión oficial dejaron en duda la decisión arbitral.

¿Cómo así? Empezado el segundo tiempo, Claudio Corvalán anotaba la apertura de la cuenta luego de un pase profundo de Imanol Machuca. El elenco de Santa Fe celebraba, pero los festejos se vieron amargados por un banderín arriba. Luego, el VAR ratificó la decisión.

Sin embargo, la transmisión oficial de TNT Sports detuvo la imagen en el momento exacto en que Machuca enviaba la pelota con dirección a Corvalán, y parecía habilitado, ya que el defensa xeneize Nicolás Valentini lo dejaba en posición legítima para el gol que venía después.

Luego sucedió lo que Unión calificó como un robo. La transmisión mostró la imagen utilizada por el VAR, pero era un toque distinta: detenían la jugada un cuadro después del pase, cuando la pelota ya estaba en el aire, y con Corvalán naturalmente más adelantado.

Las líneas trazadas por el sistema tampoco ayudaron. De hecho, añadieron más confusión a la decisión y ponen a los encargados, Mauro Vigliano y Luis Lobo Medina, en la mira. Un triunfo de Unión Santa Fe le hubiese permitido escalar del puesto 26° al 18° en la tabla de posiciones.

“Veo imágenes de cómo está tirada la línea y da risa. Acá nosotros nos estamos jugando muchas cosas. Estamos sufriendo y necesitamos puntos. No me gusta que me roben. No me regalen nada, pero no me roben”, dijo el entrenador de Unión, Kily González, tras el partido.