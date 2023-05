Lionel Messi ha vivido una verdadera teleserie en su último año como parte del PSG. El argentino se coronó como campeón de la Ligue 1, pero los fracasos en Champions League y Copa de Francia, además de ganarle el Mundial de Qatar 2022 a dicho país, generó un quiebre total con los hinchas.

Esto, sumado a la polémica por un viaje sin aviso a Arabia Saudita, terminaron por sentenciar su salida del club al final de la presente campaña. No obstante, este miércoles el París Saint-Germain sorprendió al usar al 10 como parte de las figuras que presentaron la nueva camiseta del club.

Lionel Messi posa con la nueva camiseta del PSG a días de su salida

Luego de coronarse como campeones de la Ligue 1, Lionel Messi ha dado muestras de que no está ni ahí con el PSG. Las pifias recibidas en los distintos estadios, incluso en el Parque de los Príncipes, han hecho que el argentino no piense en otra cosa que no sea su salida.

Mientras las rumores lo instalan de vuelta en el Barcelona y días atrás se dejó ver en dicha ciudad durante un concierto, cuando debía ir a una premiación en Francia, han dejado en evidencia que no está contento. Pero este miércoles y para sorpresa de muchos, el 10 (o 30) apareció presentando la nueva camiseta del París Saint-Germain.

A través de sus redes sociales, el club reveló la indumentaria que utilizará la temporada 2023/24, la que tiene un estilo retro. Inspirada en los modelos que acompañaron al club en el 2000, buscan recuperar la humildad que parece haberles quitado la abultada billetera de sus actuales dueños.

Y en medio de figuras como Kylian Mbappé, Neymar y Marquinhos apareció el argentino. Como un jugador más, el 10 se mostró quizás por única vez con la camiseta del PSG de la próxima campaña.

Lionel Messi define su futuro y este fin de semana jugará su último partido con el PSG. Con el objetivo cumplido en la Ligue 1, pero sumando sólo fracasos fuera de ella, el campeón del mundo se olvida de un capítulo que terminó siendo más ingrato de lo que se vio en la cancha.