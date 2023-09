Manuel Pellegrini acudió a una conferencia de prensa antes del partido donde el Betis enfrentará como visitante a Granada, este jueves por la séptima fecha de La Liga.

Un encuentro con la prensa donde el Ingeniero se mostró incómodo. Primero confundió a William Carvallo con William José al hablar de los citados y luego se molestó con la pregunta-afirmación de una periodista.

Fue Lorena Santana, de 101 Televisión, quien consultó “estamos hablando de una racha en que no ha dejado buenas sensaciones, qué es lo que le falta al Betis para mejorar”.

Pellegrini, desafiante, mostró su malestar ante ese dicho. “No hemos dejado malas sensaciones. Perdimos un partido en la liga con Barcelona y luego empatamos en casa, pero jugando de visita con Barcelona no es dejar escapar puntos”.

Sobre el empate de la última fecha, comentó que “con Cádiz se puede empatar, le sucede a muchos equipos y la Europa League (donde perdió el primer partido) es otro torneo. Vamos por el camino correcto, no tenemos duda de lo que estamos haciendo”.

Luego indicó ante otra pregunta “no es que estemos en una crisis, no veo falta de actitud, veo un equipo competitivo que convirtió al arquero rival en figura, pero los resultados son así”.

Pellegrini también señaló lo complejo que es jugar con altas temperaturas en España. “No es un tema fácil. No favorece a ningún equipo, perjudica el espectáculo, pero no es de fácil solución. Mientras no sea ventaja para ningún equipo hay que asimilarlo, no se puede cargar a la La Liga porque hay que jugar”, afrimó.

¿Cómo marcha Betis en La Liga?

Betis se ubica en la décima posición en la tabla de posiciones, luego de sumar ocho puntos en los primeros seis partidos. Tiene dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

¿Cuáles son los próximos partidos del Betis?

Luego de jugar como visita ante Granada este jueves, Betis será local contra Valencia en La Liga y después recibirá en Sevilla a Sparta de Praga por la Europa League.