Se armó la bronca en España, y todo luego que el técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se quejara públicamente en contra del Getafe, tras el último partido que terminó en igualdad por 1-1, y donde otro nacional, como Claudio Bravo, fue la figura del lance.

Luego del encuentro, el Ingeniero se quejó contra su rival, asegurando que “juegan al límite del reglamento. Creo que hubo seis o siete manotazos en la cara para cortar las contras. Hay amarillas o rojas que no se revisan y cada uno tiene su estilo. Es el árbitro el que tiene que marcar el límite, pero no caímos en eso”.

Como era de esperarse, la respuesta desde Getafe a Pellegrini vino con bronca, siendo el volante Carles Aleñá el primero en ir con la pierna fuerte contra el DT del Betis, acusándolo de tener “un discurso facilista” y de que siempre reclama cuando su equipo no consigue la victoria.

“Me sorprendieron las palabras de Pellegrini. No pasó absolutamente nada en el partido. Es el discurso fácil. Casualidad o no, siempre lo dicen cuando no ganan”, aseguró el ex jugador del Barcelona, quien agrega que “lo de las pérdidas de tiempo, lo hace todo el mundo que va ganando. Jugamos fuerte como todos los equipos. No vi que el Betis no diera patadas“.

¿Por qué se quejan contra el Ingeniero?

Por su parte, el técnico del Getafe, el polémico José Bordalás, se sumó a su futbolista y las emprendió contra Pellegrini, al sostener que sus palabras “es un discurso aprendido, un corta y pega, con un objetivo claro que es utilizado para justificarse cuando no te ganan“.

“Yo no tengo nada más que decir. Lo dicen ya antes de los partidos parta condicionar a los árbitros y luego si no te ganan para justificarse, es siempre lo mismo”, finalizó el estratega quien no se calló ante las quejas del DT chileno.

¿Cómo va el Betis en La Liga?

Luego del empate por 1-1 ante Getafe, el equipo de Bravo y Pellegrini se queda en la novena posición de la tabla con 14 puntos, en base a tres victorias, cinco empates y apenas dos derrotas.

¿Cuándo vuelven a jugar?

El próximo desafío para el Betis de los chilenos será a nivel internacional, cuando visiten Chipre, para enfrentar al Aris Limassol, por el Grupo C de Europa League, en duelo programado para el jueves 26 de octubre, desde las 13:45 horas.

¿Qué les parecen los reclamos en España contra Manuel Pellegrini? ¿Qué les parecen los reclamos en España contra Manuel Pellegrini? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.