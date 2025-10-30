Palmeiras intentará llevar a cabo una remontada histórica ante Liga de Quito en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño buscará revertir el 3-0 sufrido en Ecuador, donde un doblete de Gabriel Villamil y un gol de Lisandro Alzugaray dejaron la serie cuesta arriba.

Sin embargo, con la calidad del plantel del Verdão, que cuenta con figuras como Vitor Roque y José López, el sueño de la final aún sigue vivo y nada está completamente decidido.

¿A qué hora juega Palmeiras vs. Liga de Quito y dónde ver EN VIVO?

Palmeiras vs. Liga de Quito se enfrentan este jueves 30 de octubre, desde las 21:30 hrs, en el Estadio Allianz Parque, por semifinales de Copa Libertadores.

El partido entre brasileros y argentinos será transmitido únicamente de manera online, a través de Disney+ Premium y ESPN Premium.

A través de las siguientes señales:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

¿Por qué CHV no da el partido?

El duelo no será emitido por CHV en TV abierta, esto porque el canal emitirá en ese mismo horario el programa “Fiebre de Baile”, pero será emitido en diferido, luego de la programación habitual.

Tabla de posiciones Copa Libertadores 2025