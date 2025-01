Los fanáticos de la Lazio no podrán seguir disfrutando de su mascota, el águila que incluso está en el escudo del elenco romano. Esto debido a que el club italiano decidió despedir al adiestrador del ave, el español Juan Bernabé.

La razón es bastante particular, ya que el ex trabajador de Lazio se realizó una operación para ponerse una prótesis de pene, con el objetivo de tener mayor rendimiento sexual. El problema, es que compartió imágenes en sus redes del resultado.

El tema es que mostró en sus redes el resultado y eso no le gustó al ex club de Marcelo Salas. “La Lazio, asombrado al ver las imágenes fotográficas y de video del Sr. Juan Bernabé y al leer las declaraciones que las acompañan, anuncia que ha puesto fin, con efecto inmediato, a todas las relaciones con él, dada la gravedad de su comportamiento“, indican.

Agregan que “el club es consciente del dolor que la pérdida del águila causará a la afición en los próximos partidos en casa, pero cree que no es posible que todos estemos asociados, especialmente al símbolo histórico del águila, con uno sujeto quien, con su iniciativa, hizo inadmisible la continuación de la relación“, fue el comunicado del equipo romano.

Marcelo Salas con el águila de la Lazio, mascota del equipo

La defensa de Juan Bernabé

Para Bernabé, todo este escándalo no debió haber sucedido. “Mi conciencia está tranquila, sólo lo publiqué para informar a la gente sobre la cirugía. Para mí, la desnudez es normal porque crecí en una familia naturista y con una mente abierta, no entiendo cuál es la relación de mi foto con la pornografía”, sostuvo en ‘La Zanzara’ de ‘Radio24’.

Luego explicó de qué se trata la operación, la que es bastante particular. “Me operaron para aumentar mi rendimiento sexual porque soy muy activo. Necesito eyacular cada vez que tengo tiempo libre. Fue una operación maravillosa. Lo hice para rendir como cuando era joven”, sostuvo.

Bernabé luego de la operación

De hecho explica que “mi erección es natural, pero con este dispositivo presiono un botón que me permite controlar perfectamente tanto la erección como el tiempo”.

Añadió que “a todo el mundo le gusta el sexo. Yo no bebo, no fumo y no tomo drogas, pero a mí me gusta el sexo como a todos los hombres, y los hombres siempre intentamos tener mayor capacidad sexual”.

Finalizó diciendo que “soy un hombre muy activo y vivo en pareja, pero salgo con otras mujeres. La mujer que está conmigo lo sabe porque entiende que, para mí, el sexo es una necesidad, tiene una mente muy abierta”.

