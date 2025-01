River Plate consiguió su primer triunfo oficial del 2025. El elenco dirigido por Marcelo Gallardo superó por la cuenta mínima a Instituto y ahora suma cuatro unidades en las primeras dos fechas del torneo argentino.

Sin embargo, la victoria no dejó conformes a todos con la presentación del millonario. Lo más llamativo que uno de los más criticados fue Paulo Díaz, siendo que el central chileno ingresó en el complemento y fue clave en la anotación de Gonzalo Montiel.

El ex Palestino y Colo Colo afirmó la defensa en el segundo tiempo, y en la última jugada del partido anticipó a la defensa visitante. Su certero cabezazo terminó con el balón impactante en el palo y el rebote dejó a “Cachete” Montiel solo frente al arco para que anotara el 1-0 definitivo.

Las críticas contra Paulo Díaz y Gonzalo Tapia

Pero su correcto ingreso de poco y nada le sirvió. Al menos así lo dejó ver el análisis de TyC Sports sobre el chileno. “Siendo que Instituto casi no atacó y que no se mandó ninguna pauleada podríamos decir que su ingreso fue correcto”, indicó el sitio trasandino agradeciendo que no hubo errores del nacional.

“Ganó de arriba sobre el final del partido y metió el cabezazo cuyo rebote capturó Montiel en su gol”, complementaron. La nota sobre Díaz fue de seis, siendo que en Argentina se ocupa la escala de entre 1 al 10.

Paulo Díaz busca afianzarse en el River Plate 2025

El otro que no le fue nada de bien fue Gonzalo Tapia. El ex Universidad Católica recibió nota cinco y fue duramente criticado por los goles que se perdió en el Monumental. “Erró un gol increíble con todo a disposición y sobre el final erró un mano a mano clarito. Tiene que convertir urgente, eso lo va a ayudar,. Por ahora, es puro esfuerzo”, sentenciaron.

Por lo que ahora ambos buscarán dar vuelta la página con el primer clásico del 2025. Esto será el domingo 2 de febrero cuando River Plate visite a San Lorenzo en partido fijado a las 17:00 horas.

