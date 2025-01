Ni River Plate, ni Boca Juniors. Ninguno de los dos más grandes de Argentina consiguió un comienzo tranquilo en la Primera División de su país este 2025. Ambas sumaron un empate que significó una crítica terrible desde la hinchada y desde la prensa.

El equipo de Marcelo Gallardo no convenció en su duelo en el Estadio Monumental y terminó empatando ante Platense. Gonzalo Tapia fue el único chileno en sumar minutos.

Entró a los 59′ por Facundo Colidio, pero no consiguió desequilibrar y, finalmente, Platense lo igualó a los 87′, por medio de Matías Rojas.

Brilló por su ausencia. Marcelo Gallardo no contó con Paulo Díaz para el duelo con Platense y, en su lugar, puso a la dupla de centrales compuesta por Germán Pezella y Lucas Martínez Quarta.

¿Qué pasa con Paulo Díaz en River Plate? ¿Seguirá en la escuadra millonaria? Varias veces se ha hablado de la salida del central chileno, pero todo se ha ido diluyendo, pese a que Marcelo Gallardo le ha ido quitando protagonismo en el Millonario.

Pero, según indicó el sitio argentino Crack Deportivo, hay un interés desde el San Diego FC, de la MLS, de contratar a Paulo Díaz. El club estadounidense tendrá que pagar la cláusula de rescisión, fijada en 8 millones de dólares a mediados de 2024, cuando River mejoró el contrato del chileno para evitar que se marchara al Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

VICENTE LOPEZ, ARGENTINA – JANUARY 25: Miguel Borja (L) and Lucas Martinez Quarta of River Plate compete for the ball with Juan Ignacio Saborido of Platense during a Torneo Apertura Betano 2025 Group B match between Platense and River Plate at Estadio Ciudad de Vicente Lopez on January 25, 2025 in Vicente Lopez, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)