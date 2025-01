Gonzalo Tapia ya se encuentra en argentina listo para enfrentar su primera temporada en el fútbol internacional en donde el delantero de 22 años se sumó a uno de los grandes de Latinoamérica: River Plate. Pero no será el único chileno en el equipo, ya que Paulo Díaz, el seleccionado nacional, también es parte de la escuadra millonaria, y recientemente reveló como el jugador lo ha ayudado a integrarse a su nuevo equipo y cómo ha sido su llegada.

En conversación con la Página Millonaria, el ex UC, señaló: “Me encontré un club enorme, un club como lo soñé, personas maravillosas, un grupo fantástico, queriendo trabajar mucho. Estos días han sido muy lindos. Más que nada un grupo maravilloso, personas muy lindas, creo que eso ayuda bastante”.

Gonzalo Tapia y la ayuda de Paulo Díaz en el plantel de River

Sobre cómo ha sido la reacción del defensa respecto a su llegada al equipo, Gonzalo señaló que Paulo “Estaba contento. Paulo también me ha ayudado mucho en estos días que he llegado, me ha tratado de acercar más al grupo, de todo, un 7 conmigo”.

“Nos conocíamos de antes. Nos conocíamos de las Eliminatorias, Paulo es una grandísima persona, me ha ayudado bastante estos días”, expresó.

Sus primeros días en Argentina

En la misma entrevista, el jugador se refirió a Muñeco Gallardo. “Es un honor que sea entrenador, que pueda venir justo cuando pueda estar él acá. Él representa todo en River, todo lo que ganó, todo lo que significa él en el mundo River es espectacular, para mí es un honor estar acá, poder escucharlo, poder aprender”.

Asimismo, sobre sus primeros días en el equipo trasandino señaló que está con “un poco de nerviosismo, de ansiedad, de poder llegar, empezar a entrenar, conocer al grupo, pero ya pasando los días viendo todo, me empecé a tranquilizar un poco, la gente que me acogió y todo, así que muy feliz”.

