Gonzalo Tapia vive el mejor momento de su carrera tras dar el salto a un grande del continente: el ex UC ahora es delantero de River Plate y los flashes argentinos se van sobre él luego de brillar en Chile.

El también jugador de la Roja ya es oficialmente “Millonario” y desde Argentina dio su primera entrevista, donde contó la verdad sobre su arribo al equipo donde brilló Alexis Sánchez y Marcelo Salas.

En diálogo con ESPN, Tapia dijo que “me decidí apenas me llamaron de River y la posibilidad de venir, no lo dudé. Pude haber tenido otras cosas, pero el mundo River es distinto, es un sueño estar acá”.

El tierno mensaje de Alexis a Gonzalo Tapia

Siguiendo con el relato de sus primeros días como “gallina”, el chileno Gonzalo Tapia se deshizo en elogios para el equipo, diciendo que pesaron fuerte para entrar en la historia de River.

“La posibilidad de venir, los jugadores que hay, los grandísimos que han pasado, la hinchada que tiene, el profe, es todo un cúmulo de cosas”, aclaró el chileno, sobre las razones de su arribo.

Fue ahí que le consultaron a Tapia por Alexis Sánchez, donde no lo hizo el quite a la pregunta y desclasificó el diálogo. Ahí, el ex cruzado dijo que el Niño Maravilla “me felicitó al venir acá, me mandó un mensaje, estaba muy contento“.

“Él jugó acá (Alexis), me dijo lo difícil que es estar acá, me mandó felicitaciones y que estaba muy orgulloso de mí”, dijo con un suspiro, al recordar el emotivo mensaje del tocopillano.