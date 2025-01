Una inesperada confusión causó el nombre Gonzalo Tapia en el futbol nacional, ya que hay dos jugadores que tienen el mismo nombre. Mientras uno disputará la temporada 2025 en Palestino, el segundo emigró desde Universidad Católica a River Plate de Argentina, en donde el delantero que se sumó a los Árabes reveló una divertida anécdota con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

En conversación con ADN, el jugador reveló detalles de cómo se han confundido muchas personas debido al alcance de nombre de ambos. “La verdad es que sí, el teléfono ha sonado de manera impresionante por el tema de las redes sociales. Piensan que yo soy el Gonzalo Tapia que llegó a River”.

La anécdota con Tomás Vodanovic

En esa misma línea reveló la inesperada llamada de la autoridad comunal, que es conocido hincha de la UC. “El otro día me habló el alcalde de Maipú (Tomás Vodanovic) pensando que yo era el que se fue a River. Me comentó ahí unas historias. Fue de locos. Me han confundido muchas veces. Yo me lo tomo con humor solamente”.

El regreso de Gonzalo Tapia a Palestino

Hace un mes, el club anunció el regreso del jugador a través de sus redes sociales. “El delantero de 28 años llega a Palestino tras una extraordinaria campaña en Barnechea, donde aportó con 25 goles y 8 asistencias en 30 partidos”, escribieron en Instagram, agregando: “Te fuiste con 17 años, once años después esta vuelve a ser tu casa, ¡Gonzalo!”.