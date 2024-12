Gonzalo Tapia Pérez, refuerzo de Palestino desde Barnechea, tuvo como jefe a Arturo Vidal en Rodelindo Román y sigue con la espinita clavada por no haber debutado en la U.

Gonzalo Tapia emocionado porque enfrentará a Arturo Vidal, su ex jefe, y recuerda la salida de U de Chile

Gonzalo Tapia es uno de los cuatros refuerzos hasta ahora de Palestino. El delantero de Barnechea este 2024 que expira arribó a La Cisterna junto a Jason León (Santiago Wanderers), Pablo Parra (Unión La Calera) y Sebastián Pérez (Universidad Católica).

Tapia Pérez estuvo en la órbita de Universidad de Chile, pero finalmente arriba a los árabes con 28 años, tras terminar como el segundo goleador de la Primera B con 21 tantos, superado sólo por Lionel Altamirano (22).

Y la historia de Tapia es sabrosa: ha dado la vuelta larga por La Pintana, Gasparín, Independiente de Cauquenes, Real San Joaquín, San Marcos de Arica, Rodelindo Román, Deportes Recoleta, Santiago Morning y Banechea. En Rodelindo fue cercano al jefe, Arturo Vidal, y estuvo a punto de debutar como profesional en la U.

Muy cercano a Vidal y la espinita de U. de Chile

“Fue especial, me costó tomar la decisión de bajar a Tercera, pero me gustó el proyecto cuando hablamos con Arturo. Él estaba pendiente siempre de todos los partidos de Rodelindo. Las veces que estuvo en Chile compartía con nosotros”, dijo Gonzalo Tapia en ESPN Chile.

Universidad

Agregó que “tuvimos hartas charlas, me decía que lo ayudara a cumplir el sueño de salir campeón. Es una tremenda persona, agradecido de sus consejos. Fue cercano a nosotros en el Rodelindo. Era nuestro jefe en ese momento, salimos campeones y ascendimos. Ahora enfrentarlo será especial, fue mi jefe y ahora seremos rivales, para mí será gratificante por todo lo que he luchado”.

Por otro lado, contó que “en la U estuve de la sub 18 y la 20-21. Estuve con el profe Martín (Lasarte), que me hacía entrenar en el primer equipo. Después con Sebastián Beccacece que hicimos la pretemporada y por circunstancias no seguí en la U”.

¿Quedó con la bala pasada en el Chuncho? “Obvio, todo jugador quisiera estar en la U, Colo Colo o la Católica, equipos grandes. Quedé con ese bichito de por qué no pude debutar en la U. Pero nunca es tarde, los sueños se cumplen y hay que seguir luchando. Estoy en Palestino y quiero sumar al equipo”, sentenció.