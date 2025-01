River Plate sumó un agónico triunfo en la segunda fecha del torneo trasandino. Con anotación de Gonzalo Montiel, el millonario superó a Instituto en los últimos minutos. Victoria que contó con participación de Paulo Díaz y Gonzalo Tapia.

Pero este último, y que llegó en este mercado de pases al cuadro de Marcelo Gallardo, no se salvó de las críticas al otro lado de la Cordillera. Es que en su ingreso en el complemento, tuvo una de las ocasiones más claras con el arco casi vacío. Pero sorpresivamente el formado en Universidad Católica remató desviado.

Presentación que no fue de las mejores para Tapia y que provocó las primeras críticas por su irregular debut en el Estadio Más Monumental. “Vemos a Tapia, quizás me apuro y me equivoque, pero veo la copia de Solari”, analizó Renzo Pantich.

Tras ello el comentarista de River Plate siguió con su desglose sobre el ex UC. “Es que Tapia ni siquiera tiene la rapidez de Solari, que fue vendido al Spartak de Moscú por 12 millones de euros. Por eso ni jugó. A River lo analizamos como selección y por eso tenemos la vara tan alta”, recalcó.

¿Cuándo juega River Plate?

Ahora el elenco de Gonzalo Tapia y Paulo Díaz tendrá su revancha este próximo domingo 2 de febrero cuando visite a San Lorenzo. River Plate disputará su primer clásico del 2025 y luego el 8/2 recibe a Independiente de los chilenos Luciano Cabral, Felipe Loyola y Pablo Galdames.

