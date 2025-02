No es Maradona ni Pelé: José Luis Chilavert elige al mejor jugador de la historia

El debate por cuál es el mejor futbolista de la historia desata diversas opiniones en el mundo fútbol. Las alternativas varían y contemplan nombres como Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo entre otros.

Pero ahora tomó relevancia la decisión de José Luis Chilavert, que fiel a su estilo fue lo más sincero posible para definir al mejor jugador de todos los tiempos. Palabras que sacaron ronchas especialmente en Argentina por como trató a uno de sus máximos ídolos.

Según indica Bolavip, el ex portero se volvió viral por los dichos que emitió en 2020. En dicho año, Chilavert se animó a responder cuál es el mejor jugador de todos los tiempos.

“Messi es el mejor de la historia. Los otros dos que me gustaban fueron Ronaldo y Romario”, indicó el ex golero incluso antes de que pudiera ganar el mundial.

¿Qué dijo José Luis Chilavert de Diego Maradona?

Pero el ídolo de Vélez no se quedó ahí y luego apuntó contra Diego Maradona. Es que al pelusa no lo puso ni en el podio. “Maradona no ganó ni el 1% de lo que ganó Messi y por eso, Lionel es mejor”, recalcó.

Tras ello, José Luis Chilavert lamentó la relación de Maradona con la FIFA y su administración. “Sigue siendo un felpudo de (Gianni) Infantino. Muchos en Conmebol cobran bonos de entre 30 mil y 50 mil dólares, por parte de FIFA. Conmebol es una organización sin fines de lucro, es raro que maneje tanto dinero”, expresó.