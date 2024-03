“Nunca ganan. Nosotros sí ganamos el sábado, aguante Talleres“. Esa frase da vueltas por las redes sociales. El pequeño hincha y autor del video viral visitó las inmediaciones de Talleres de Córdoba, equipo de los chilenos Matías Catalán y Bruno Barticciotto.

El niño se paseó por el recinto del elenco cordobés, mientras los jugadores parecían más contentos con su visita que él mismo y se sacaban fotos a su lado. Por supuesto, que sus característicos gritos estuvieron presentes.

“¡Aguante Talleres!”, grita a un costado de la cancha, mientras el equipo titular entrena de cara a lo que será el duelo ante Atlético Tucumán de este domingo, por la Copa de la Liga Argentina.

Si bien los chilenos estaban presentes al momento de la visita del pequeño hincha, Bruno Barticciotto no puede disfrutar del todo de momentos como este. El chileno está pasando por un mal momento futbolístico.

La pena de Barti

A través de Instagram, Bruno Barticciotto dio a conocer el mal momento por el que atraviesa. El chileno ha vuelto a lesionarse y esto le ha traído serias complicaciones para agarrar vuelo en Argentina.

“Nuevamente me toca estar fuera, otra lesión más”, escribió con clara tristeza el delantero, quien tendrá que estar fuera de las canchas por algún tiempo.

El formado en Universidad Católica prosiguió con su lamento. “Estos seis meses desde que llegué al club no han sido fáciles, he hecho todo lo posible para poder estar bien en todos los aspectos, realmente no sé qué más falta, pero bueno, es lo que me está tocando pasar”, escribió.

“Voy a seguir dejando todo para estar a disposición lo antes posible y solo agradecer a la gente que está en el día a día que se ha hecho difícil de llevar”, añadió.

En los comentarios, se pueden leer las palabras de su padre, Marcelo Barticciotto, quien lo instó a no soltar las ilusiones. “Nadie dijo que iba a ser fácil, sé que vas a volver más fuerte que nunca; te amo con toda mi alma y sé que vas a brillar como siempre lo has hecho en Talleres. Aguante la T y su gente”, escribió el que cantase en el Festival de Viña del Mar de 1999.

“Ánimo Brunooooo, todo pasa por algo amigo. Cabeza fuerte hermano y que tengas buena recuperación”, escribió, a su vez, Gary Medel.