Hernán Galíndez fue un arquero mundialista que militó en la U de Chile y hoy en día goza de un buen presente en la primera división de Argentina. El golero trasandino nacionalizado ecuatoriano disputó la Copa del Mundo en Qatar 2022, aunque en aquel entonces ya había cambiado de equipo.

Dejó de pertenecer a la Universidad de Chile para enrolarse al Aucas. Luego de su experiencia en el Ídolo del Pueblo, Galíndez quiso probar suerte una vez más en el balompié argentino. Llegó a Huracán, que celebró un triunfo postrero gracias a un final polémico y decisivo.

El Globo venció por 1-0 a Unión Santa Fe con un solitario gol de Héctor Fértoli. El Rayo transformó en festejo una mano dentro del área que el árbitro Nicolás Ramírez determinó luego de revisar el VAR. Mientras el réferi cumplía con el chequeo, Galíndez dejó una imagen que se hizo viral.

Al meta se le vio conversar con uno de los pasapelotas que dispuso el cuadro Tatengue, local en la 18° jornada de la Liga Profesional. Como fue captado por la cámara de ESPN, el experimentado guardavallas dio algunas explicaciones. “Cuando iba a cobrar el penal le pregunté si había visto algo”, reveló Galíndez en ESPN Fútbol 1.

Captura ESPN Fútbol 1.

“Me dijo que no, pero que para él no era penal. Justo me dijo que es el arquero de la octava de Unión y que había visto algo de mi historia. Charlamos un ratito de cuando me fui de Central”, agregó Galíndez, quien jugó en el Romántico Viajero durante la primera parte del Campeonato Nacional 2022. Tras su salida, la valla fue custodiada por Cristóbal Campos.

Hernán Galíndez, el mundialista que pasó por U de Chile y dejó una hermosa imagen en Argentina

Hernán Galíndez es el portero mundialista que jugó un semestre en la U de Chile y es parte fundamental de Huracán, uno de los animadores de la Liga Profesional de Argentina. Dio más detalles de esa conversación con uno de los alcanzapelotas que tuvo el partido.

“Me preguntó algunas cosas del arco. Traté de darle algún consejo. Me pidió el short así que me esperó y se lo di”, aseguró Galíndez, quien registra una vasta experiencia en el fútbol profesional: vistió las camisetas de Rosario Central, Quilmes, Universidad Católica de Ecuador. El regalo quedó sellado por un afectuoso abrazo.

Galíndez le regaló un short al arquero juvenil del rival de turno de su equipo. (Captura ESPN Fútbol 1).

También se mostró orgulloso por la victoria, que le permite a Huracán seguir al acecho de Vélez Sarsfield, el equipo de Gustavo Quinteros que por el momento lidera la tabla de posiciones. “Hoy nos tocó a nosotros. No es fácil patear ese penal, Fértoli aseguró. Fuerte y al medio”, describió Galíndez con una sonrisa de una oreja a la otra.

Así va Huracán en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2024

Huracán se ubica en el segundo puesto de la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina. El equipo de Frank Darío Kudelka suma 34 puntos en 18 partidos disputados.