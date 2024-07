Escalofriante confesión de un ex U de Chile por un descenso de Rosario Central: "Pensé hacer una locura"

La U de Chile y Rosario Central han tenido conexión en el último tiempo. Y no sólo por el fichaje de Emmanuel Ojeda, quien cuenta los días para salir del club ante la falta de continuidad. También por la contratación de un portero seleccionado de Ecuador que tuvo una estadía exprés en el país.

Esas referencias son para Hernán Galíndez, quien había comenzado su carrera profesional en el cuadro Canalla. Y durante la primera parte del Campeonato Nacional 2022 defendió la portería del Bulla. Hoy en día, el meta nacido en Rosario milita en Huracán.

Y jugó un partido muy especial para él en la victoria por la mínima del Globo. Un gol de Walter Mazzantti le dio los tres puntos al equipo de Galindez, que tuvo a dos chilenos en la cancha: Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón, quien llama la atención de la Premier League.

En el Gigante de Arroyito hubo más de algún fanático que se acordó del meta. “Lamentablemente me tocó estar en un momento muy duro de Central. Jugué desde los 10 hasta los 23 años. Es la primera vez que juego acá después de 14 años. Algunos me demostraron su descontento, sé que soy uno de los culpables”, recapituló Galíndez en una conversación con TyC Sports.

Se refería al día en que Rosario Central cayó ante All Boys y descendió a la segunda categoría del fútbol argentino. Fue en 2010. “Me dolió porque era jugador de fútbol y porque era hincha del club. Fue un momento muy duro de mi vida, no sólo en lo deportivo”, expresó el golero, quien atajó los tres partidos de La Tri en el Mundial de Qatar 2022.

Ex portero de U de Chile recuerda su terrible momento por el descenso de Rosario Central: “Pensé hacer una locura”

El ex golero de U de Chile sufrió mucho con ese golpe para Rosario Central. Aunque pudo encaminar su carrera en Ecuador. “Después que me fui de Argentina, donde jugaba contra Riquelme, la Bruja Verón y con 40 mil partidos todos los partidos, me encontré jugando con 200 personas en la Serie B”, repasó Galíndez.

“Y dije ‘no voy a hacer una locura como lo pensé’. Fueron momentos muy duros. Hoy puedo soportar cualquier cosa y soy feliz de haber pasado por eso y haberlo podido superar“, afirmó Galíndez, quien no escondió que incluso pensó en el suicidio por esto.

Pero afortunadamente pudo superarlo. Y tener una revancha para ponerle un broche de oro a su carrera. “Me encontré un día jugando un Mundial y uno se acuerda de esas cosas. Vale la pena el aprendizaje”, expuso. Reconoció la fortaleza defensiva que le permite al equipo de Frank Kudelka liderar la tabla de posiciones.

“Huracán está siendo contundente y defiende muy bien. Lo más importante que tenemos es el compromiso. Y cuando hay rotación en los puestos no se nota quién es titular y quién es suplente”, cerró Hernán Galíndez, quien dejó mensaje respecto de la importancia de la salud mental.

