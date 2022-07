Hernán Galíndez dejó la Universidad de Chile en medio de informaciones confusas, pues en primera instancia dijo que había recibido algunos hostigamientos, pero en la declaración que hizo a través de su Instagram, negó los acontecimientos que fueron puestos en la palestra por Rodrigo Abadie, su representante, quien incluso llegó a decir que el golero argentino nacionalizado ecuatoriano no podía siquiera ir al supermercado sin pasar por malos tratos.

Eso ya quedó atrás y la U hizo oficial el acuerdo que sirvió para que el arquero formado en las divisiones inferiores de Rosario Central pase al Aucas de Ecuador. "Se hizo un acuerdo entre los dos clubes. Hubo una especie, no, no una especie, una compra de parte del club. No soy jugador libre, Aucas me compró", afirmó el guardameta de 35 años, quien muy probablemente será uno de los guardavallas de La Tri en el Mundial de Qatar 2022.

Pero hubo una cosa que cambió en el arribo de Galíndez a Ecuador: la versión de su salida del Romántico Viajero. "En su momento hablaré más, como dije antes, extrañaba mucho. Y creo que es un momento en el que tengo que estar cerca del país. Entendí eso y soy muy feliz de que haya podido suceder, de que Aucas hizo un esfuerzo. Me di cuenta de que quería más a Ecuador de lo que pensaba", manifestó el portero, quien llegó a la U desde la Universidad Católica ecuatoriana.

"Pasaron algunas cosas, unas son públicas, pero lo aclaré en un comunicado. Prefiero no hablar más de ese tema, centrarme en lo que viene, el presente y pensar en ser un buen aporte para el Aucas", agregó el ex Quilmes, quien fue titular en la llave que condenó a Rosario Central al descenso en la Promoción jugada en mayo de 2010.

Pero sí tuvo palabras sobre el diálogo que tuvo con quien será su director técnico, el venezolano César Farías, quien llegó al Aucas en abril de este año. "Con el profe hablé, me llamó cuando estaba Santiago. Me gusta mucho el equipo que han armado, la forma de juego, se ha vuelto un equipo muy competitivo, de mucho compromiso y no solamente del cuerpo técnico y los jugadores, también de la dirigencia y la hinchada. Es un proyecto que me ilusiona mucho, trataré de ser un gran aporte y pelear lo más alto que podamos", cerró Galíndez, a quien le resta la revisión médica de rigor y la firma de contrato para ponerse a disposición del ex seleccionador de Venezuela y Bolivia.

Galíndez compartirá en el Aucas con varios conocidos del fútbol chileno

Hernán Galíndez vestirá su segunda camiseta en el fútbol de Ecuador. Antes defendió con éxito los colores de la Universidad Católica de Quito, cuadro donde fue dirigido por Santiago Escobar, principal motivador de su desembarco en la Universidad de Chile. Y en el Aucas se encontrará con varios futbolistas que tuvieron experiencia en el fútbol chileno.

Uno de ellos también es portero: el uruguayo Damián Frascarelli, quien registra 14 partidos en la Primera División, que tiene al elenco quiteño en el 5° lugar de la tabla de posiciones. El meta charrúa pasó por Ñublense en la temporada 2014/2015.

Otro que milita en el Ídolo de Quito, como es conocido el elenco rojiamarillo, es el zaguero central haitiano Ricardo Ade, quien en Chile defendió los colores de Santiago Morning y Magallanes. Es su segundo club en Ecuador, pues antes jugó para Mushuc Runa.

El ex Palestino, Unión Española y Deportes Temuco, Sergio López, también milita en el Aucas, aunque no ha tenido tanta participación, pues disputó seis encuentros, que computan 360 minutos disputados. ¿Hay más? La respuesta es sí: en el ataque, Juan Manuel Tévez también está en la plantilla de César Farías. En el fútbol chileno, jugó para Unión La Calera y Coquimbo Unido. Cierra la lista Fernando Fydriszewski, quien tuvo un corto paso por Deportes Antofagasta.