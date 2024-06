El ex arquero de la U portó la jineta en el amistoso con la Albiceleste y fue figura. Sin embargo, una leyenda de dicho país le dio con todo.

En medio de su preparación para disputar la Copa América 2024, Ecuador sumó un importante amistoso este domingo. La Tri cayó por la cuenta mínima ante Argentina en un partido donde Hernán Galíndez fue figura tanto dentro como fuera de la cancha.

El ex arquero de Universidad de Chile brilló ante los campeones del mundo y fue vital para que el resultado no fuera más abultado. Sin embargo, en su país ha hecho noticia por algo que, para muchos, no debería ser relevante: el portar la jineta de capitán.

Para sorpresa de los hinchas, el guardameta fue el elegido para ser el líder del equipo dentro de la cancha. La situación llevó a que el histórico Antonio Valencia reaccionara y cuestionara la decisión.

Leyenda critica la capitanía de Hernán Galíndez en Ecuador

Hernán Galíndez lleva ya varios partidos defendiendo a Ecuador como jugador nacionalizado y ha respondido al desafío. Pero ante Argentina el guardameta dio un paso más al transformarse en el nuevo capitán a tan sólo días del inicio de la Copa América.

Hernán Galíndez fue el capitán de Ecuador y en dicho país le dieron con todo. Foto: Comunicaciones FEF.

A pesar de ser figura y de evitar una goleada de la Albiceleste, el ex meta azul fue blanco de críticas en suelo ecuatoriano. Y quien las lideró fue Antonio Valencia, histórico portador de la jineta de dicho país.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el otrora jugador del Manchester United disparara con todo contra su portero. “Valoro mucho el esfuerzo del arquero Galíndez. Pero dónde está todo el esfuerzo que hicieron Méndez, Aguinaga, Ulises, Iván, el Tin que abrieron puertas para que el fútbol ecuatoriano cambie”, señaló.

Tras ello, Antonio Valencia remarcó que verlo portar la jineta que él llevó por años le pegó fuerte. Incluso más que el resultado. “No es posible que un extranjero sea capitán de nuestra Selección. Eso es más doloroso que la derrota”.

La situación ha causado todo un revuelo en dicho país al haber sido a tan sólo días de que inicie la Copa América. Queda en el aire si seguirá siendo quien lleve la jineta y se transforme en el líder oficial de la nueva era de La Tri.

Hernán Galíndez evita las polémicas y se enfoca en ayudar a Ecuador a llegar lo más alto posible. El arquero brilló ante Argentina y espera mantener ese gran nivel para así poder soñar en grande.

¿Cuáles son los números de Hernán Galíndez esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Hernán Galíndez ha logrado disputar un total de 17 partidos oficiales con Huracán. En ellos ha dejado su arco en cero en ocho ocasiones y ha recibido 14 goles en sus 1.530 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Ecuador?

Ecuador seguirá trabajando en su preparación antes de ir a disputar la Copa América 2024. La Tri vuelve a la cancha este miércoles 12 de junio a las 20:30 horas cuando enfrente a Bolivia.

