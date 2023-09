Bolivia recibe a Argentina este martes por las Eliminatorias al Mundial 2026, pero pareciera que la Albiceleste es local en La Paz. Carteles, banderas e incluso un mural aparecieron en la ciudad boliviana, celebrando a Lionel Messi y compañía por su título en el Mundial 2022.

El gesto de bienvenida indignó a la selección boliviana y fue su capitán, Marcelo Moreno Martins, quien manifestó la molestia. El delantero de Independiente del Valle tuvo que recalcarle a su gente que deben apoyar a una sola selección en este proceso clasificatorio.

“Es importante que nos unamos, juntos somos fuertes. No podemos estar separados, no podemos apoyar a dos selecciones, tenemos que estar unidos. Así es como se forma una selección competitiva”, comentó el capitán boliviano.

El alcalde de La Paz mandó a pintar un mural de la selección argentina y boliviana, y a poner dos carteles de “Messi, ¡Sos grande!” y “¡Bienvenidos, campeones!”. Molesto, Martins afirmó que “vamos a jugar por todos ellos, por todo el país, por toda la patria, por una victoria que nosotros queremos”.

¿Cuándo juegan Bolivia y Argentina?

Bolivia y Argentina juegan este martes a las 17:00 horas en la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Los bolivianos vienen de ser goleados por Brasil, mientras que los argentinos vencieron a Ecuador por 1-0.

¿Cómo se juega la fecha 2 de las Eliminatorias?

En la segunda fecha de las Eliminatorias, se juega Bolivia vs Argentina, Ecuador vs Uruguay, Venezuela vs Paraguay, Chile vs Colombia y Perú vs Brasil.