Un terrible inicio ha tenido Bolivia en estas Eliminatorias Sudamericanas. Cuatro derrotas en cuatro partidos, dos goles a favor y once en contra, son el pobre saldo que dejó el paso de Gustavo Costass y que apuró su salida del banquillo altiplánico. En su reemplazo llegó Carlos Zago.

Este último, sin embargo, ya suma su primer problema en el mando del equipo. Se trata del retiro de Marcelo Moreno Martins a la representación de los bolivianos. Tras 100 partidos y 31 goles, el histórico delantero dejará de defender los colores de su selección al término de la fecha 5 y 6 de las Eliminatorias.

Marcelo Moreno Martins anuncia su retiro de la selección de Bolivia

“No es fácil hablar sobre esto, porque la selección siempre significó mucho para mí, pero creo que todo comienzo tiene su fin y el mío ha llegado”, comentó en su anuncio.

“Lo hablé con el entrenador, se sorprendió porque nadie lo esperaba. Él tiene mucha experiencia y entiende mi decisión, la apoya también. Obviamente, ningún director técnico quiere que su máximo goleador no esté en cancha, pero entendió y respetó mi decisión“, agregó.

El delantero de 36 años es el máximo artillero de la historia con el seleccionado altiplánico, superando a históricos como Joaquín Botero, Juan Carlos Arce o Julio César Baldivieso. Sin embargo, nunca logró estar cerca de lograr una clasificación al Mundial.

Para este proceso se había ilusionado considerando el aumento de cupos para Sudamérica, pero todo indica que estarán más lejos que nunca, en un equipo que hace rato no evoluciona y todo indica que serán la víctima favorita de sus pares en Sudamérica.

“Algún día lo voy a cumplir, seguro, no tengo dudas de eso, voy por mi quinta eliminatoria y quiero ir al Mundial, no sé cómo voy a ir, como jugador, como técnico, como dirigente, como presidente, no sé, pero yo estoy seguro de que voy a ir al Mundial con mi selección”, había señalado hace un tiempo el jugador.

Sin embargo, hace poco tiempo vivió un revés con su público cuando criticó a los hinchas bolivianos que fueron al Hernando Siles con camisetas de Argentina. “Es importante que nos unamos, juntos somos fuertes. No podemos estar separados, no podemos apoyar a dos selecciones, tenemos que estar unidos”, apuntó.

¿Cuántos goles le hizo a Chile Marcelo Moreno Martins?

El delantero boliviano, actualmente en Independiente del Valle, fue siempre un rival difícil para Chile. Le anotó en cuatro ocasiones. Fuimos su cuarta víctima favorita entre los países sudamericanos, superados por Uruguay (6), Argentina (5) y Paraguay (5).

¿Cuándo juega Chile ante Paraguay?

Chile y Paraguay juegan este jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas por la fecha 5 de las Eliminatorias para el Mundial 2026. El equipo de Eduardo Berizzo buscará ante los guaraníes meterse nuevamente en zona de clasificación, ya que actualmente marcha en octava posición, con cuatro puntos.

