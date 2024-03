¿Dónde ver México vs Panamá? Resultado y minuto a minuto de la Liga de Naciones Concacaf

Después de largos cuatro meses de espera, este jueves vuelve a rodar la pelotita en la Liga de Naciones Concacaf y, en uno de los imperdibles de semifinales, México y Panamá se ven las caras para ver quién de los dos avanza a la definición.

El Tri se anotó en esta instancia tras vencer a Honduras a través de los lanzamientos penales en cuartos de final, una remontada épica después de caer 2 a 0 el partido de ida.

Por su parte, el equipo del ex Cobresal Cecilio Waterman no tuvo mayor inconveniente para imponerse a Costa Rica por un global de 6 goles a 1 y clasificar a la Final Four.

Una instancia de infarto que, de paso, ya les asegura decir presente en la próxima Copa América que se disputa en el mes de junio.

¿Cuándo juegan México vs Panamá por Concacaf Nations League?

El partido entre México y Panamá por semifinales de Concacaf Nations League se juega este jueves 21 de marzo a partir de las 23:15 horas de Chile en el AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, en Texas, Estados Unidos.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto:

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming este duelo de la Liga de Naciones Concacaf?

El duelo de la Liga de Naciones Concacaf entre México vs Panamá será transmitido gratis en vivo online a través del canal de Youtube de la Concacaf.

¿Contra quién sería la final?

El equipo que resulte vencedor la noche de este jueves enfrentará al ganador del duelo que animan las selecciones de Estados Unidos y Jamaica más temprano. Promesa de partidazo pactado para este domingo 24 de marzo desde las 22:45 horas de Chile.

Los que pierdan, en tanto, disputarán el tercer lugar el mismo día a las 19:00 horas de territorio chileno.