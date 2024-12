Marcelo Bielsa es un entrenador que dejó una profunda huella en Chile, pero en el último tiempo varios han salido a cuestionar sus formas. Hernán Crespo, un histórico de Argentina, se unió a este club.

El Loco ha debido enfrentar varias críticas tras unas declaraciones de Luis Suárez, donde acusó al rosarino de no tener buenos tratos con los jugadores y con el personal. Desde entonces, diversas figuras han apuntado contra Bielsa, incluso en Chile donde es muy idolatrado.

La pelea de Hernán Crespo con Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa tuvo su trabajo más controvertido en la selección de Argentina, donde si bien logró buenos resultados, fue eliminado en primera ronda en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002. Hernán Crespo fue protagonista de este ciclo y no lo recordó con mucho cariño en una entrevista con Juan Pablo Varsky para el programa Clank!

Valdanito no la tenía fácil y debía luchar por la titularidad con Gabriel Omar Batistuta, ya que a Bielsa solo le gustaba jugar con un “9”. El DT le dijo que si tenía buen rendimiento, podría ser titular por sobre Batigol, pero pese a ser el goleador de las Eliminatorias y en el fútbol italiano, el Loco prefirió al ídolo de la Fiorentina en el Mundial.

“Yo, siempre, soldado de la Selección, Pero cuando terminó el Mundial de 2002, lo volvimos a aclarar, le dije ‘la Selección está por encima de los hombres y los nombres, no le creo más, pero yo voy a seguir viniendo. Después pasó otra cosa que nunca se supo y voy a contar por primera vez“, indicó Crespo.

Hernán Crespo hizo 35 goles en 64 partidos con Argentina. Imagen: Getty.

El atacante declaró que pese a ser delantero centro, Marcelo Bielsa le pidió jugar como extremo en las Eliminatorias a Alemania 2006. Luego de no tener una buena actuación en ese puesto, el entrenador la agarró con él y se produjo un fuerte conflicto.

“Vamos a jugar a Brasil, están (Javier) Saviola, (Carlos) Tévez y me dijo ‘Hernán, andá a jugarme de 7′. Fui por afuera, perdimos 3-1. Volvemos, jugamos con Perú (en realidad fue con Paraguay). Me dijo ‘Hernán, jugame afuera, de 11′, porque Carlitos iba por el medio. El partido fue 0-0, horrible. Una moto tenía… Fuimos al vestuario; yo, sentado. Vino Marcelo, se me sentó al lado; yo, nada. Me vino a hablar, no voy a repetir lo que dijo, pero me insultó valorándome. Me faltó el respeto. Yo lo miré, él me miró, agachó la cabeza y se fue“, reveló Crespo.

La situación fue tan grave, que al otro día se juntaron ambos protagonistas, Bielsa y Crespo, para intentar aclarar el problema. Sin embargo, no hubo paz y el delantero terminó renunciando a la selección por sus diferencias con el entrenador.

“Nos juntamos en un cuarto y, lejos de justificarse o pedir perdón, redobló. Le respondí: ‘Mire, es tan grave lo que viene haciendo hacia mi persona, estas faltas de respeto en años, que voy a dejar de lado lo más grande que me pasó en la vida, que es la Selección. No vengo más mientras esté usted. Yo no voy a tolerar la falta de respeto’. Y renuncié a la Selección”, complementó el goleador.

Al poco tiempo de este conflicto, Marcelo Bielsa renunció al seleccionado tras perder la final de la Copa América ante Brasil y ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. Crespo regresó con José Néstor Pékerman y su renuncia “pasó piola”.