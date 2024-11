Recientemente retirado del fútbol profesional, Carlos Villanueva habló de todo en el programa Pelota Parada de TNT Sports. Y ahí, su historia con Marcelo Bielsa fue parte de la conversación.

El “Piña” admitió de entrada que está feliz tras su adiós al fútbol profesional, considerando la poca continuidad que tuvo en su etapa final por Audax Italiano. Entre el padel y la vida familiar, admite que vive un gran momento personal.

Por ello es voz autorizada para hablar de la selección chilena, ya que integró el primer ciclo con Marcelo Bielsa, en el 2007. Fue en ese año en que el audino era la figura como volante creativo, mientras que el DT de la Roja lo posicionó como extremo.

El Piña Villanueva y su relación con Bielsa

Con total sinceridad, Carlos Villanueva admitió que Marcelo Bielsa no fue el entrenador que más lo marcó. Si bien alabó su trabajo, reconoció que no lograron conectar en la selección chilena.

Ambos coincidieron en 2007 en la Roja.

“No hicimos match con (Marcelo) Bielsa. Mis características no se acomodaron a su forma, ambos queríamos, pero no se dio”, partió diciendo de entrada el ahora ex jugador que colgó los botines en Audax Italiano.

En ese sentido, el Piña sí alabó el trabajo del rosarino admitiendo que “nos llevaba a ver videos, todo lo que te decía después pasaba en el partido. Es muy buen entrenador, pero para mí los más influyentes fueron Raúl Toro y el Coto Sierra.

Villanueva también habló del actual proceso de Chile, y como conoce de cerca la Premier al haber jugado en el Blackburn, analizó el caso Ben Brereton. Por eso, dijo que “me parece extraño, un jugador que está en la mejor liga del mundo y no en la seleccion”.

“Ya no son los mismos que habían en la Generacion Dorada, no nos podemos dar el gusto de tener un jugador así fuera de la nómina”, cerró.